https://ria.ru/20220920/inostrantsy-1818183596.html
Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии
Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии - РИА Новости, 20.09.2022
Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об упрощенной выдаче гражданства иностранным гражданам, служащим в вооруженных силах РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:50
2022-09-20T15:50
2022-09-20T15:50
россия
госдума рф
общество
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об упрощенной выдаче гражданства иностранным гражданам, служащим в вооруженных силах РФ.Поправки вносятся в закон "О гражданстве Российской Федерации".По пункту "а" статьи 13 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно (за исключением ряда случаев). При этом срок проживания на территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного года.
https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество, вооруженные силы рф
Россия, Госдума РФ, Общество, Вооруженные силы РФ
Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии
Госдума приняла закон об упрощении выдачи гражданства иностранцам, служащим в ВС России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об упрощенной выдаче гражданства иностранным гражданам, служащим в вооруженных силах РФ.
Поправки вносятся в закон "О гражданстве Российской Федерации".
"Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных пунктом "а" части первой настоящей статьи (13 закона о гражданстве), и без представления вида на жительство", - говорится в тексте документа.
По пункту "а" статьи 13 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно (за исключением ряда случаев). При этом срок проживания на территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного года.