https://ria.ru/20220920/inostrantsy-1818183596.html

Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии

Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии - РИА Новости, 20.09.2022

Госдума упростила выдачу паспортов иностранцам, служащим в российской армии

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об упрощенной выдаче гражданства иностранным гражданам, служащим в вооруженных силах РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:50

2022-09-20T15:50

2022-09-20T15:50

россия

госдума рф

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон об упрощенной выдаче гражданства иностранным гражданам, служащим в вооруженных силах РФ.Поправки вносятся в закон "О гражданстве Российской Федерации".По пункту "а" статьи 13 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приеме в гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно (за исключением ряда случаев). При этом срок проживания на территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца в течение одного года.

https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, общество, вооруженные силы рф