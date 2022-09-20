https://ria.ru/20220920/himars-1818127322.html
Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS
Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022
Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также 27 снарядов американской РСЗО HIMARS и украинской РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:48
2022-09-20T13:48
2022-09-20T13:59
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также 27 снарядов американской РСЗО HIMARS и украинской РСЗО "Ольха" над Донецком, ЛНР и Херсонской областью, сообщили во вторник в Минобороны."В районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Веселое Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
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россия, луганская народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
13:48 20.09.2022 (обновлено: 13:59 20.09.2022)
Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS
Минобороны: системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS и две американские ракеты HARM