https://ria.ru/20220920/himars-1818127322.html

Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS

Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.09.2022

Системы ПВО сбили 27 снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также 27 снарядов американской РСЗО HIMARS и украинской РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:48

2022-09-20T13:48

2022-09-20T13:59

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили две американские противорадиолокационные ракеты HARM, а также 27 снарядов американской РСЗО HIMARS и украинской РСЗО "Ольха" над Донецком, ЛНР и Херсонской областью, сообщили во вторник в Минобороны."В районе города Херсон сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также "Ольха" в районе Донецка, населенных пунктов Червонопоповка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Веселое Херсонской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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россия, луганская народная республика, херсонская область