Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/gruzovik-1818029233.html
СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС
СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС - РИА Новости, 20.09.2022
СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС
Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам "необоснованные требования", пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:54
2022-09-20T10:11
в мире
авто
казахстан
россия
европа
евросоюз
ассоциация международных автомобильных перевозчиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745084520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bde88ccb0d65ce56e3bd70bd79f98a7.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам "необоснованные требования", пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и российский Минтранс.По словам представителя Ассоциации, российской стороне известно о минимум восьми случаях задержания фур отечественных перевозчиков, доставлявших товары из ЕС, однако точное число автопоездов, застрявших в Казахстане, назвать невозможно."Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — цитируют журналисты сотрудника АСМАП.Ссылаясь на имеющееся в редакции письмо Минтранса России в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, "Известия" рассказали об условиях задержания российских грузовиков. Пострадали автомобили компаний "Автотранзит" и "СВ-Транс" из Смоленска и логистического оператора "Траско", за каждый случай задержания они будут вынуждены заплатить около трех тысяч евро штрафа.Ассоциация международных автомобильных перевозчиков порекомендовала российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817430945.html
https://ria.ru/20220915/odkb-1817038119.html
казахстан
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745084520_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_958d5e3e8504bcd340a6742d00ee80ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, казахстан, россия, европа, евросоюз, ассоциация международных автомобильных перевозчиков
В мире, Авто, Казахстан, Россия, Европа, Евросоюз, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков
08:54 20.09.2022 (обновлено: 10:11 20.09.2022)
 
СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС

АСМАП: восемь российских фур с товарами из Европы задержали в Казахстане

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГрузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам "необоснованные требования", пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и российский Минтранс.
По словам представителя Ассоциации, российской стороне известно о минимум восьми случаях задержания фур отечественных перевозчиков, доставлявших товары из ЕС, однако точное число автопоездов, застрявших в Казахстане, назвать невозможно.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 20:00
Пелоси пожелала России “страданий” от западных санкций
"Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — цитируют журналисты сотрудника АСМАП.
Ссылаясь на имеющееся в редакции письмо Минтранса России в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, "Известия" рассказали об условиях задержания российских грузовиков. Пострадали автомобили компаний "Автотранзит" и "СВ-Транс" из Смоленска и логистического оператора "Траско", за каждый случай задержания они будут вынуждены заплатить около трех тысяч евро штрафа.
"По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении", — утверждает издание.
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков порекомендовала российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.
Вид на Нур-Султан - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 16:39
МИД Казахстана опроверг информацию о выходе республики из ОДКБ
 
В миреАвтоКазахстанРоссияЕвропаЕвросоюзАссоциация международных автомобильных перевозчиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала