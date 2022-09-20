08:54 20.09.2022 (обновлено: 10:11 20.09.2022)
СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС
АСМАП: восемь российских фур с товарами из Европы задержали в Казахстане
Грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам "необоснованные требования", пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и российский Минтранс.
По словам представителя Ассоциации, российской стороне известно о минимум восьми случаях задержания фур отечественных перевозчиков, доставлявших товары из ЕС, однако точное число автопоездов, застрявших в Казахстане, назвать невозможно.
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"Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — цитируют журналисты сотрудника АСМАП.
Ссылаясь на имеющееся в редакции письмо Минтранса России в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, "Известия" рассказали об условиях задержания российских грузовиков. Пострадали автомобили компаний "Автотранзит" и "СВ-Транс" из Смоленска и логистического оператора "Траско", за каждый случай задержания они будут вынуждены заплатить около трех тысяч евро штрафа.
"По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС — той, которая везла эти же товары по Евросоюзу до Белоруссии или России. Но эти структуры не передают документы друг другу, а само новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении", — утверждает издание.
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков порекомендовала российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.
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