https://ria.ru/20220920/gruzovik-1818029233.html

СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС

СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ: Казахстан начал задерживать российские фуры с товарами из ЕС

Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам "необоснованные требования", пишут "Известия" со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:54

2022-09-20T08:54

2022-09-20T10:11

в мире

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казахстан

россия

европа

евросоюз

ассоциация международных автомобильных перевозчиков

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из Европы, предъявляя перевозчикам "необоснованные требования", пишут "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) и российский Минтранс.По словам представителя Ассоциации, российской стороне известно о минимум восьми случаях задержания фур отечественных перевозчиков, доставлявших товары из ЕС, однако точное число автопоездов, застрявших в Казахстане, назвать невозможно."Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — цитируют журналисты сотрудника АСМАП.Ссылаясь на имеющееся в редакции письмо Минтранса России в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, "Известия" рассказали об условиях задержания российских грузовиков. Пострадали автомобили компаний "Автотранзит" и "СВ-Транс" из Смоленска и логистического оператора "Траско", за каждый случай задержания они будут вынуждены заплатить около трех тысяч евро штрафа.Ассоциация международных автомобильных перевозчиков порекомендовала российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817430945.html

https://ria.ru/20220915/odkb-1817038119.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, авто, казахстан, россия, европа, евросоюз, ассоциация международных автомобильных перевозчиков