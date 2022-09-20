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В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию - РИА Новости, 20.09.2022
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В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию
В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию - РИА Новости, 20.09.2022
В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил уверенность, что все депутаты палаты поддержат вхождение ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:27
2022-09-20T17:32
сергей неверов
донбасс
россия
луганская народная республика
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил уверенность, что все депутаты палаты поддержат вхождение ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России."Я абсолютно уверен, что все депутаты Государственной думы поддержат их вхождение в состав России. И после этого любое посягательство на эти территории, любые преступления против мирных граждан, которые не прекращаются со стороны киевских нацистов уже 8 лет, получат полномасштабный ответ", - приводит слова Неверова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.Также он отметил, что воссоединение республик Донбасса и освобожденных территорий с Российской Федерацией – это восстановление исторической справедливости."Это исконно русские земли и города. И сегодня это отчетливо видно по поведению боевиков ВСУ в отношении людей, проживающих там", - отметил он.По его словам, провести референдум необходимо, чтобы дать людям возможность высказать свое мнение, "чтобы мы на законных юридических основаниях приняли их в состав Российской Федерации"."И я знаю, что они давно ждут такой возможности", - добавил политик.
https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html
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сергей неверов, донбасс, россия, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, вооруженные силы украины
Сергей Неверов, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Единая Россия, Вооруженные силы Украины
17:27 20.09.2022 (обновлено: 17:32 20.09.2022)
 
В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию

Неверов: депутаты поддержат вхождение ЛНР, ДНР и освобожденных территория в Россию

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании в Государственной Думе РФ
Депутаты на пленарном заседании в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Депутаты на пленарном заседании в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил уверенность, что все депутаты палаты поддержат вхождение ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России.
"Я абсолютно уверен, что все депутаты Государственной думы поддержат их вхождение в состав России. И после этого любое посягательство на эти территории, любые преступления против мирных граждан, которые не прекращаются со стороны киевских нацистов уже 8 лет, получат полномасштабный ответ", - приводит слова Неверова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Также он отметил, что воссоединение республик Донбасса и освобожденных территорий с Российской Федерацией – это восстановление исторической справедливости.
"Это исконно русские земли и города. И сегодня это отчетливо видно по поведению боевиков ВСУ в отношении людей, проживающих там", - отметил он.
По его словам, провести референдум необходимо, чтобы дать людям возможность высказать свое мнение, "чтобы мы на законных юридических основаниях приняли их в состав Российской Федерации".
"И я знаю, что они давно ждут такой возможности", - добавил политик.

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Сергей НеверовДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФЕдиная РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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