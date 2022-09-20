https://ria.ru/20220920/gosduma-1818225901.html

В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию

В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию - РИА Новости, 20.09.2022

В Госдуме поддержат вхождение Донбасса и освобожденных территорий в Россию

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил уверенность, что все депутаты палаты поддержат вхождение ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:27

2022-09-20T17:27

2022-09-20T17:32

сергей неверов

донбасс

россия

луганская народная республика

госдума рф

единая россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов выразил уверенность, что все депутаты палаты поддержат вхождение ЛНР, ДНР и освобожденных территорий в состав России."Я абсолютно уверен, что все депутаты Государственной думы поддержат их вхождение в состав России. И после этого любое посягательство на эти территории, любые преступления против мирных граждан, которые не прекращаются со стороны киевских нацистов уже 8 лет, получат полномасштабный ответ", - приводит слова Неверова Telegram-канал фракции "Единая Россия" в Госдуме.Также он отметил, что воссоединение республик Донбасса и освобожденных территорий с Российской Федерацией – это восстановление исторической справедливости."Это исконно русские земли и города. И сегодня это отчетливо видно по поведению боевиков ВСУ в отношении людей, проживающих там", - отметил он.По его словам, провести референдум необходимо, чтобы дать людям возможность высказать свое мнение, "чтобы мы на законных юридических основаниях приняли их в состав Российской Федерации"."И я знаю, что они давно ждут такой возможности", - добавил политик.

https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

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Наталья Макарова

сергей неверов, донбасс, россия, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, вооруженные силы украины