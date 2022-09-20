https://ria.ru/20220920/gorenko-1818087807.html

Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно

Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 20.09.2022

Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, соответствующий указ... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:02

2022-09-20T12:02

2022-09-20T12:05

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луганская народная республика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На прошлой неделе в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры ЛНР погибли Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

https://ria.ru/20220916/delo-1817246136.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, владимир путин, сергей горенко, россия, политика, ситуация в днр и лнр