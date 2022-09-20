https://ria.ru/20220920/gorenko-1818087807.html
Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно
Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно - РИА Новости, 20.09.2022
Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, соответствующий указ... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:02
2022-09-20T12:02
2022-09-20T12:05
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
владимир путин
сергей горенко
россия
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил погибшего генпрокурора ЛНР Сергея Горенко орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.На прошлой неделе в результате террористического акта в здании генеральной прокуратуры ЛНР погибли Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
https://ria.ru/20220916/delo-1817246136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, владимир путин, сергей горенко, россия, политика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Горенко, Россия, Политика, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:02 20.09.2022 (обновлено: 12:05 20.09.2022)
Путин наградил генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно
Путин подписал указ о награждении генпрокурора ЛНР Горенко орденом Мужества посмертно