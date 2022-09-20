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На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение
На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.09.2022
На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе под Санкт-Петербургом удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:31
2022-09-20T13:31
2022-09-20T13:31
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе под Санкт-Петербургом удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.56 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на складе под Петербургом