https://ria.ru/20220920/gorenie-1818120292.html

На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение

На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 20.09.2022

На складе под Петербургом ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе под Санкт-Петербургом удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:31

2022-09-20T13:31

2022-09-20T13:31

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Открытое горение на складе под Санкт-Петербургом удалось потушить, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.56 открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220919/pozhar-1818006473.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)