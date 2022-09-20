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Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа - РИА Новости, 20.09.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа
Российские туроператоры готовы продавать недорогие туры в Индию на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:46
2022-09-20T18:46
2022-09-20T18:46
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туроператоры готовы продавать недорогие туры в Индию на новогодние каникулы, сообщает АТОР.Выгодные предложения появились благодаря бронированию гарантированных блоков мест на рейсах авиакомпании Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа – Гоа на 29 и 30 декабря.Такой перелет позволяет добраться до индийского штата за 11 часов, а не за 17, как было возможно на крыльях иранской Mahan Air или индийской IndiGo.Блочная перевозка положительно влияет на стоимость тура. Путевка на девять дней обойдется в 87 тысяч рублей на туриста, а на 13 дней — всего на тысячу рублей дороже. Отдельно придется заплатить только за визы и новогодний ужин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, гоа, индия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), air arabia, mahan air, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гоа, Индия, Москва, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Air Arabia, Mahan Air, Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа
АТОР: новогодние туры на Гоа с перелетом через Шарджу можно купить за 87 тысяч рублей