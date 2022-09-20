https://ria.ru/20220920/goa-1818171706.html

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа - РИА Новости, 20.09.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние каникулы на Гоа

Российские туроператоры готовы продавать недорогие туры в Индию на новогодние каникулы, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:46

2022-09-20T18:46

2022-09-20T18:46

туризм

туризм

новости - туризм

гоа

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москва

ассоциация туроператоров россии (атор)

air arabia

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российские туроператоры готовы продавать недорогие туры в Индию на новогодние каникулы, сообщает АТОР.Выгодные предложения появились благодаря бронированию гарантированных блоков мест на рейсах авиакомпании Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа – Гоа на 29 и 30 декабря.Такой перелет позволяет добраться до индийского штата за 11 часов, а не за 17, как было возможно на крыльях иранской Mahan Air или индийской IndiGo.Блочная перевозка положительно влияет на стоимость тура. Путевка на девять дней обойдется в 87 тысяч рублей на туриста, а на 13 дней — всего на тысячу рублей дороже. Отдельно придется заплатить только за визы и новогодний ужин.

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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