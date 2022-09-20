СМИ: Европа пытается компенсировать нехватку газа солнечными батареями
"Цайсинь": Европа пытается компенсировать нехватку газа солнечными батареями из Китая
Солнечная электростанция. Архивное фото
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Спрос на китайские солнечные батареи резко вырос в Европе в этом году на фоне того, как страны пытаются найти альтернативные источники энергии, чтобы компенсировать недостаток российского природного газа, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь".
Согласно данным консалтинговой компании в области энергетики Infolink Consulting LLC, за первые семь месяцев 2022 года общая мощность фотовольтаических модулей, которые Китай отправил в европейские страны, составила 51,5 гигаватт, на 25,9% больше, чем за весь прошлый год, пишет издание.
Сообщается, что Китай - крупнейший в мире поставщик фотовольтаической продукции, за первые семь месяцев 2022 года 55% экспорта солнечных батарей пришлось на европейские страны, в том числе не входящие в состав ЕС, для сравнения, за весь 2021 год этот показатель составил 46%.
"Согласно данным аналитического центра Ember, с мая по август 2022 года солнечные батареи обеспечили 99,4 тераватт-часа энергии в странах-членах ЕС, на 28% больше, чем за тот же период в 2021 году", - говорится в статье.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.