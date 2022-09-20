https://ria.ru/20220920/gaz-1818216890.html

СМИ: Европа пытается компенсировать нехватку газа солнечными батареями

СМИ: Европа пытается компенсировать нехватку газа солнечными батареями - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ: Европа пытается компенсировать нехватку газа солнечными батареями

Спрос на китайские солнечные батареи резко вырос в Европе в этом году на фоне того, как страны пытаются найти альтернативные источники энергии, чтобы... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:10

2022-09-20T17:10

2022-09-20T17:10

владимир путин

россия

европа

китай

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евросоюз

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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Спрос на китайские солнечные батареи резко вырос в Европе в этом году на фоне того, как страны пытаются найти альтернативные источники энергии, чтобы компенсировать недостаток российского природного газа, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь".Согласно данным консалтинговой компании в области энергетики Infolink Consulting LLC, за первые семь месяцев 2022 года общая мощность фотовольтаических модулей, которые Китай отправил в европейские страны, составила 51,5 гигаватт, на 25,9% больше, чем за весь прошлый год, пишет издание.Сообщается, что Китай - крупнейший в мире поставщик фотовольтаической продукции, за первые семь месяцев 2022 года 55% экспорта солнечных батарей пришлось на европейские страны, в том числе не входящие в состав ЕС, для сравнения, за весь 2021 год этот показатель составил 46%."Согласно данным аналитического центра Ember, с мая по август 2022 года солнечные батареи обеспечили 99,4 тераватт-часа энергии в странах-членах ЕС, на 28% больше, чем за тот же период в 2021 году", - говорится в статье.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/tarify-1818093452.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, европа, китай, в мире, евросоюз