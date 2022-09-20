https://ria.ru/20220920/gaz-1818189709.html

"Так вам и надо": китайцы позлорадствовали над "темными веками" в Европе

"Так вам и надо": китайцы позлорадствовали над "темными веками" в Европе - РИА Новости, 20.09.2022

"Так вам и надо": китайцы позлорадствовали над "темными веками" в Европе

Читатели китайской газеты "Гуаньча" выразили непонимание из-за жалоб европейцев на резко подорожавший газ и напомнили о причинах сложившейся ситуации. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:06

2022-09-20T16:06

2022-09-20T17:16

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" выразили непонимание из-за жалоб европейцев на резко подорожавший газ и напомнили о причинах сложившейся ситуации.Поводом стала статья со ссылкой на The New York Times, в которой рассказывается о приостановке производств в Европе и возникающих экономических проблемах. При этом американское издание признало, что сложившаяся ситуация — результат антироссийских санкций.Китайская газета напомнила о провалившейся попытке западных стран ввести ценовой потолок на российские энергоресурсы."ЕС: Россия, я умру у тебя на глазах, ты боишься? Россия: Я не боюсь! ЕС: Как это не боишься? Помоги мне забить крышку гроба!" — написал читатель."Европейская логика такова: я собираюсь наложить санкции на ваш газ, но в то же время вы должны продавать мне его задешево", — объяснил другой юзер.Еще один пользователь уверен, что европейцев устраивает их участь и место в российско-американском противостоянии."Я не вижу с их стороны сколько-нибудь значимого сопротивления", — добавил он."Когда наступит зима, придет время выходить на улицы и поджигать машины!" — ответил ему другой читатель.Еще один юзер обвинил США в попытке нажиться за чужой счет."Америка плотно засела в Евразии, бесконечно разжигая пожары и вызывая проблемы, всегда готовая набить свои карманы чужим богатством", — прокомментировал он."Для европейских политиков это явный путь к самоубийству. <…> Возможно, в будущем участятся покушения на чиновников", — написал один из юзеров.Другой комментатор заявил, что хорошие времена после Второй мировой войны испортили европейцев."Возможно, им необходимо пострадать, чтобы вспомнить, что они не пуп земли", — предположил он.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Кроме того, стали громче звучать призывы отказаться от покупаемых у Москвы энергоносителей. Но нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также Москва перевела оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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