https://ria.ru/20220920/gaz-1818086608.html
Ростовчанин запустил круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой
Ростовчанин запустил круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой - РИА Новости, 20.09.2022
Ростовчанин запустил круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой
Житель Ростова-на-Дону запустил на Twitch круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой под музыку из "Сектора газа", "Катюшу" и другие композиции,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:58
2022-09-20T11:58
2022-09-20T11:59
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону запустил на Twitch круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой под музыку из "Сектора газа", "Катюшу" и другие композиции, передает корреспондент РИА Новости.Стрим житель Ростова-на-Дону с ником russiangas1 подписал From Russia With Love - "Из России с любовью".В описании к каналу говорится, что "Русский парень тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро в месяц".Во время стрима играют композиции "Сектора газа", "Интернационал", "Катюша" в исполнении Александра Маршала, "Вставай, Донбасс!", советский марш из компьютерной игры Red Alert и другие.Судя по архиву записей, мужчина не отключает конфорки, даже когда уходит на работу. Тогда он оставляет работающей одну конфорку, когда же он дома - работают все четыре.К 11 утра вторника russiangas1 заработал донатами более 3,5 тысяч рублей, за трансляцией следит более 1,6 тысячи человек из России, Белоруссии, Украины, Германии, Казахстана, Эстонии, Канады, Нидерландов, Латвии, Израиля, Франции, Болгарии, Испании, Греции, Грузии.Стрим мужчины заметили даже пользователи Reddit - там живое обсуждение вызвала месячная цена за газ в России.
https://ria.ru/20220830/twitch-1813084526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ростов-на-дону, природный газ, общество, reddit
В мире, Россия, Ростов-на-Дону, Природный газ, Общество, Reddit
11:58 20.09.2022 (обновлено: 11:59 20.09.2022)
Ростовчанин запустил круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой
Ростовчанин запустил на Twitch круглосуточную трансляцию с горящими газовыми конфорками