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Немецкие газовые компании нашли "новую дойную корову" - РИА Новости, 20.09.2022
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Немецкие газовые компании нашли "новую дойную корову"
Немецкие газовые компании нашли "новую дойную корову" - РИА Новости, 20.09.2022
Немецкие газовые компании нашли "новую дойную корову"
В Германии поставщики газа отказываются подключать граждан к базовым тарифам, стараясь сохранить сверхприбыли от дефицитного топлива. Об этом сообщает газета... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:07
2022-09-20T10:24
в мире
экономика
северный рейн-вестфалия
москва
европа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Германии поставщики газа отказываются подключать граждан к базовым тарифам, стараясь сохранить сверхприбыли от дефицитного топлива. Об этом сообщает газета Die Welt.Как заявляют изданию клиенты крупных операторов газоснабжения, из-за резкого роста цен на энергетику и коммунальные услуги, многие захотели сменить текущий тариф на так называемый базовый. Согласно немецкому законодательству, пояснили журналисты, поставщик с наибольшим количеством клиентов в регионе должен предложить каждому базовую программу снабжения. Однако компании предпочитают переводить клиентов на более выгодный для них тариф только через три месяца, во время которых предлагают немцам дорогую "замещающую" опцию."По нашему мнению, каждый потребитель, который либо сам расторгает свой контракт из-за повышения цен, либо это делает поставщик, может перейти на базовое снабжение и не обязан переходить на замещающее снабжение", — заявил Die Welt эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия.По словам эксперта, поставщики газа подобными действиями желают преумножить и без того ощутимые сверхприбыли.Например, основной берлинский поставщик газа Vattenfall при базовой стоимости топлива около 28 центов за киловатт-час предлагает замещающий тариф с расценкой 66,7 центов за киловатт-час.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, экономика, северный рейн-вестфалия, москва, европа, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Северный Рейн-Вестфалия, Москва, Европа, Санкции в отношении России
10:07 20.09.2022 (обновлено: 10:24 20.09.2022)
 
Немецкие газовые компании нашли "новую дойную корову"

Die Welt: поставщики вынуждают немцев соглашаться на дорогой тариф на газ вместо базового

© Fotolia / Chepko DanilГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Fotolia / Chepko Danil
Газовая плита. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Германии поставщики газа отказываются подключать граждан к базовым тарифам, стараясь сохранить сверхприбыли от дефицитного топлива. Об этом сообщает газета Die Welt.
Как заявляют изданию клиенты крупных операторов газоснабжения, из-за резкого роста цен на энергетику и коммунальные услуги, многие захотели сменить текущий тариф на так называемый базовый. Согласно немецкому законодательству, пояснили журналисты, поставщик с наибольшим количеством клиентов в регионе должен предложить каждому базовую программу снабжения. Однако компании предпочитают переводить клиентов на более выгодный для них тариф только через три месяца, во время которых предлагают немцам дорогую "замещающую" опцию.
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"По нашему мнению, каждый потребитель, который либо сам расторгает свой контракт из-за повышения цен, либо это делает поставщик, может перейти на базовое снабжение и не обязан переходить на замещающее снабжение", — заявил Die Welt эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт из Центра консультаций потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия.
По словам эксперта, поставщики газа подобными действиями желают преумножить и без того ощутимые сверхприбыли.
"Базовые поставки всегда были дойной коровой поставщиков, но сейчас ситуация изменилась. Многие компании сейчас пытаются сделать замещающие поставки новой дойной коровой", — пояснил Шнайдевиндт.
Например, основной берлинский поставщик газа Vattenfall при базовой стоимости топлива около 28 центов за киловатт-час предлагает замещающий тариф с расценкой 66,7 центов за киловатт-час.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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