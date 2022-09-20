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Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html
Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма
Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма - РИА Новости, 20.09.2022
Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма
Фото и видео, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, опровергают утверждения Киева о якобы имевших место массовых казнях украинских военных в районе города... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:15
2022-09-20T16:03
специальная военная операция на украине
изюм (город)
харьковская область
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Фото и видео, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, опровергают утверждения Киева о якобы имевших место массовых казнях украинских военных в районе города Изюм в Харьковской области, материалы опубликовали в Telegram-канале агентства.Кадры датируются маем этого года — на них десятки погибших в боях с Вооруженными силами России украинских военных с пулевыми и минно-взрывными травмами. Как минимум на части тел видны следы разложения — судя по всему, от долгого пребывания на открытом воздухе.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в марте и апреле находившийся в этих местах, тогда в деревнях Бражковка и Сулиговка под Изюмом шли ожесточенные бои и населенные пункты постоянно переходили из рук в руки. В итоге российским войскам удалось установить полный контроль над деревнями и окрестными лесами."Тела украинских военнослужащих собирали на оставленных позициях и свозили в морг города Изюма. Личности некоторых солдат удалось идентифицировать. Вся информация была передана украинской стороне", — рассказал РИА Новости один из участников тех событий из местных жителей.Однако, по его словам, "украинское командование, к сожалению, отказалось забирать тела своих военнослужащих", поэтому их пришлось захоронить на кладбище под Изюмом.До сентября о погибших никто не вспоминал — пока украинские войска, вернув контроль над Изюмом и окрестными территориями, не начали эксгумацию тел. Киев обвинил российские войска в преступлениях против человечности."Однако по факту мы имеем дело с гуманным отношением к останкам погибших", — заявил собеседник агентства, попросивший не указывать свое имя из соображений безопасности.О попытках Киева раскрутить в Изюме тот же сценарий, что и в Буче, накануне заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал утверждения властей Украины "враньем" и заверил, что Россия, "конечно же, будет отстаивать правду во всей этой истории".В начале месяца глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.В апреле украинские власти и СМИ распространили видеозапись, якобы снятую в городе Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны России назвали все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы "очередной провокацией". Как отмечали в оборонном ведомстве, за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html
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изюм (город), харьковская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Харьковская область, Украина, В мире
15:15 20.09.2022 (обновлено: 16:03 20.09.2022)
 
Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма

Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения Киева о "массовых казнях" в районе Изюма

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Изюм
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Фото и видео, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, опровергают утверждения Киева о якобы имевших место массовых казнях украинских военных в районе города Изюм в Харьковской области, материалы опубликовали в Telegram-канале агентства.
Кадры датируются маем этого года — на них десятки погибших в боях с Вооруженными силами России украинских военных с пулевыми и минно-взрывными травмами. Как минимум на части тел видны следы разложения — судя по всему, от долгого пребывания на открытом воздухе.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, в марте и апреле находившийся в этих местах, тогда в деревнях Бражковка и Сулиговка под Изюмом шли ожесточенные бои и населенные пункты постоянно переходили из рук в руки. В итоге российским войскам удалось установить полный контроль над деревнями и окрестными лесами.
"Тела украинских военнослужащих собирали на оставленных позициях и свозили в морг города Изюма. Личности некоторых солдат удалось идентифицировать. Вся информация была передана украинской стороне", — рассказал РИА Новости один из участников тех событий из местных жителей.
Однако, по его словам, "украинское командование, к сожалению, отказалось забирать тела своих военнослужащих", поэтому их пришлось захоронить на кладбище под Изюмом.
До сентября о погибших никто не вспоминал — пока украинские войска, вернув контроль над Изюмом и окрестными территориями, не начали эксгумацию тел. Киев обвинил российские войска в преступлениях против человечности.
"Однако по факту мы имеем дело с гуманным отношением к останкам погибших", — заявил собеседник агентства, попросивший не указывать свое имя из соображений безопасности.
О попытках Киева раскрутить в Изюме тот же сценарий, что и в Буче, накануне заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал утверждения властей Украины "враньем" и заверил, что Россия, "конечно же, будет отстаивать правду во всей этой истории".
В начале месяца глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В апреле украинские власти и СМИ распространили видеозапись, якобы снятую в городе Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны России назвали все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы "очередной провокацией". Как отмечали в оборонном ведомстве, за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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