https://ria.ru/20220920/foto-1818167912.html

Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма

Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма - РИА Новости, 20.09.2022

Фото и видео РИА Новости опровергают утверждения о "казнях" в районе Изюма

Фото и видео, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, опровергают утверждения Киева о якобы имевших место массовых казнях украинских военных в районе города... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:15

2022-09-20T15:15

2022-09-20T16:03

специальная военная операция на украине

изюм (город)

харьковская область

украина

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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Фото и видео, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости, опровергают утверждения Киева о якобы имевших место массовых казнях украинских военных в районе города Изюм в Харьковской области, материалы опубликовали в Telegram-канале агентства.Кадры датируются маем этого года — на них десятки погибших в боях с Вооруженными силами России украинских военных с пулевыми и минно-взрывными травмами. Как минимум на части тел видны следы разложения — судя по всему, от долгого пребывания на открытом воздухе.Как сообщил корреспондент РИА Новости, в марте и апреле находившийся в этих местах, тогда в деревнях Бражковка и Сулиговка под Изюмом шли ожесточенные бои и населенные пункты постоянно переходили из рук в руки. В итоге российским войскам удалось установить полный контроль над деревнями и окрестными лесами."Тела украинских военнослужащих собирали на оставленных позициях и свозили в морг города Изюма. Личности некоторых солдат удалось идентифицировать. Вся информация была передана украинской стороне", — рассказал РИА Новости один из участников тех событий из местных жителей.Однако, по его словам, "украинское командование, к сожалению, отказалось забирать тела своих военнослужащих", поэтому их пришлось захоронить на кладбище под Изюмом.До сентября о погибших никто не вспоминал — пока украинские войска, вернув контроль над Изюмом и окрестными территориями, не начали эксгумацию тел. Киев обвинил российские войска в преступлениях против человечности."Однако по факту мы имеем дело с гуманным отношением к останкам погибших", — заявил собеседник агентства, попросивший не указывать свое имя из соображений безопасности.О попытках Киева раскрутить в Изюме тот же сценарий, что и в Буче, накануне заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал утверждения властей Украины "враньем" и заверил, что Россия, "конечно же, будет отстаивать правду во всей этой истории".В начале месяца глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппировали на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.В апреле украинские власти и СМИ распространили видеозапись, якобы снятую в городе Буче Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны России назвали все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы "очередной провокацией". Как отмечали в оборонном ведомстве, за время нахождения Бучи под контролем Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20220919/izyume-1817804180.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

изюм (город)

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

изюм (город), харьковская область, украина, в мире