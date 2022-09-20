https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html

Моор: форум TNF должен иметь практический результат

Моор: форум TNF должен иметь практический результат - РИА Новости, 20.09.2022

Моор: форум TNF должен иметь практический результат

Промышленно-энергетический форум TNF будет иметь практический результат для каждого участника, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:04

2022-09-20T11:04

2022-09-20T11:04

тюменская область

экономика

александр моор

денис мантуров

тюменская область

россия

тюмень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763103562_0:63:1000:627_1920x0_80_0_0_d10de0ece969feb8b0d826169ed04a99.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF будет иметь практический результат для каждого участника, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра экспозиций компаний-участников.Основными темами форума станут национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства. В рамках мероприятия аналитики и эксперты обсудят формирование новых бизнес-моделей для ТЭК и создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии."Мы всегда на форуме исповедовали открытость, готовность к диалогу и честность с партнерами. Такая стратегия приносит результат. Для нас важно, чтобы на форуме была максимально практическая польза от переговоров с партнерами, потенциальными заказчиками, для того чтобы наша экономика, развитие наших предприятий двигались вперед. Уверен, что Промышленно-энергетический форум в Тюмени пройдет максимально конструктивно, полезно, с практическим результатом для каждого участника", - заявил Александр Моор.Губернатор также отметил, что среди участников форума и выставки появились новые компании, это "говорит о том, что растет доверие к Тюменский области, растет уровень доверия к форуму, потому что здесь проходят глубокие профессиональные дискуссии, здесь представляются самые современные технологи и оборудование, связанные с добычей, разработкой и переработкой нефти и газа, здесь обсуждаются перспективы ТЭК".Ранее сообщалось, что первый и третий дни форума будут посвящены технологиям, разработкам, а глобальным вопросам, связанным с мировыми энергетическими рынками, международной повесткой, внедрением национальных стандартов, развитием нефтехимии, нефтегазохимии будет посвящен второй день форума. Главная пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам" также состоится во второй день форума, 21 сентября, участие в ней примет заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ и куратор TNF Денис Мантуров.

https://ria.ru/20220912/forum-1816300604.html

https://ria.ru/20220822/tyumen-1811303462.html

тюменская область

россия

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр моор, денис мантуров, тюменская область, россия, тюмень