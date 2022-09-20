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Моор: форум TNF должен иметь практический результат - РИА Новости, 20.09.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html
Моор: форум TNF должен иметь практический результат
Моор: форум TNF должен иметь практический результат - РИА Новости, 20.09.2022
Моор: форум TNF должен иметь практический результат
Промышленно-энергетический форум TNF будет иметь практический результат для каждого участника, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:04
2022-09-20T11:04
тюменская область
экономика
александр моор
денис мантуров
тюменская область
россия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF будет иметь практический результат для каждого участника, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра экспозиций компаний-участников.Основными темами форума станут национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства. В рамках мероприятия аналитики и эксперты обсудят формирование новых бизнес-моделей для ТЭК и создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии."Мы всегда на форуме исповедовали открытость, готовность к диалогу и честность с партнерами. Такая стратегия приносит результат. Для нас важно, чтобы на форуме была максимально практическая польза от переговоров с партнерами, потенциальными заказчиками, для того чтобы наша экономика, развитие наших предприятий двигались вперед. Уверен, что Промышленно-энергетический форум в Тюмени пройдет максимально конструктивно, полезно, с практическим результатом для каждого участника", - заявил Александр Моор.Губернатор также отметил, что среди участников форума и выставки появились новые компании, это "говорит о том, что растет доверие к Тюменский области, растет уровень доверия к форуму, потому что здесь проходят глубокие профессиональные дискуссии, здесь представляются самые современные технологи и оборудование, связанные с добычей, разработкой и переработкой нефти и газа, здесь обсуждаются перспективы ТЭК".Ранее сообщалось, что первый и третий дни форума будут посвящены технологиям, разработкам, а глобальным вопросам, связанным с мировыми энергетическими рынками, международной повесткой, внедрением национальных стандартов, развитием нефтехимии, нефтегазохимии будет посвящен второй день форума. Главная пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам" также состоится во второй день форума, 21 сентября, участие в ней примет заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ и куратор TNF Денис Мантуров.
https://ria.ru/20220912/forum-1816300604.html
https://ria.ru/20220822/tyumen-1811303462.html
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экономика, александр моор, денис мантуров, тюменская область, россия, тюмень
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Денис Мантуров, Тюменская область, Россия, Тюмень
11:04 20.09.2022
 
Моор: форум TNF должен иметь практический результат

Губернатор Моор: промышленно-энергетический форум TNF должен иметь практический результат

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Правительство Тюменской области
Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 20 сен – РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF будет иметь практический результат для каждого участника, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра экспозиций компаний-участников.
Основными темами форума станут национальные технологические приоритеты и стратегии лидерства. В рамках мероприятия аналитики и эксперты обсудят формирование новых бизнес-моделей для ТЭК и создание компаний-интеграторов, предоставляющих комплексные нефтесервисные услуги и разрабатывающих новые технологии.
Промышленно-энергетический форум TNF - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 18:12Тюменская область
В Тюмени открывается промышленно-энергетический форум TNF 2022
"Мы всегда на форуме исповедовали открытость, готовность к диалогу и честность с партнерами. Такая стратегия приносит результат. Для нас важно, чтобы на форуме была максимально практическая польза от переговоров с партнерами, потенциальными заказчиками, для того чтобы наша экономика, развитие наших предприятий двигались вперед. Уверен, что Промышленно-энергетический форум в Тюмени пройдет максимально конструктивно, полезно, с практическим результатом для каждого участника", - заявил Александр Моор.
Губернатор также отметил, что среди участников форума и выставки появились новые компании, это "говорит о том, что растет доверие к Тюменский области, растет уровень доверия к форуму, потому что здесь проходят глубокие профессиональные дискуссии, здесь представляются самые современные технологи и оборудование, связанные с добычей, разработкой и переработкой нефти и газа, здесь обсуждаются перспективы ТЭК".
Ранее сообщалось, что первый и третий дни форума будут посвящены технологиям, разработкам, а глобальным вопросам, связанным с мировыми энергетическими рынками, международной повесткой, внедрением национальных стандартов, развитием нефтехимии, нефтегазохимии будет посвящен второй день форума. Главная пленарная сессия "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам" также состоится во второй день форума, 21 сентября, участие в ней примет заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ и куратор TNF Денис Мантуров.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 14:30Тюменская область
Фальков и Моор обсудили развитие и поддержку науки в Тюменской области
 
Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорДенис МантуровТюменская областьРоссияТюмень
 
 
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