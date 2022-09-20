https://ria.ru/20220920/forum-1818018063.html
Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока
Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока - РИА Новости, 20.09.2022
Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока
Около 300 представителей добровольческих организаций собрались на Окружном форуме добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, который... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:23
2022-09-20T04:23
2022-09-20T04:23
общество
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Около 300 представителей добровольческих организаций собрались на Окружном форуме добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, который стартует во вторник во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.Форум проходит с 20 по 23 сентября. Добровольцы из 20 регионов страны примут участие в образовательной и культурной программах, где обменяются опытом и получат полезные контакты.В рамках образовательного блока состоится мотивационная встреча на тему "Быть в потоке, быть в ресурсе, быть в моменте: профилактика эмоционального выгорания".На пленарной дискуссии спикеры обсудят основные тенденции в развитии добровольчества. Участие в ней примут заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров Матвей Масальцев, руководитель трека Росмолодёжь.Добро Анна Захматова, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры культуры" и Центра развития волонтёрства в сфере культуры Ассоциации волонтёрский центров Дарья Жукова.Форум организован Росмолодёжь.Добро Федерального агентства по делам молодёжи, департаментом по делам молодёжи Приморского края и АНО "Центр содействия развитию молодёжи Приморского края".В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.Также в Приморье действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
https://ria.ru/20220919/vladivostok-1817923312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, владивосток
Общество, Приморский край, Владивосток
Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока
Во Владивостоке во вторник стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Около 300 представителей добровольческих организаций собрались на Окружном форуме добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, который стартует во вторник во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
Форум проходит с 20 по 23 сентября. Добровольцы из 20 регионов страны примут участие в образовательной и культурной программах, где обменяются опытом и получат полезные контакты.
"Для участников состоятся образовательные площадки по направлению "Мы", "Развитие" и "Регион". Тренеры раскроют темы сплочения команды сотрудников в добровольческой организации, а также поделятся знаниями о том, как создать, развить, направить эффективную команду, прокачают навыки руководителя и изучат баланс интересов – как прийти к согласию с партнёрами и внутри проектной команды", - говорится в сообщении.
В рамках образовательного блока состоится мотивационная встреча на тему "Быть в потоке, быть в ресурсе, быть в моменте: профилактика эмоционального выгорания".
На пленарной дискуссии спикеры обсудят основные тенденции в развитии добровольчества. Участие в ней примут заместитель председателя правительства Приморского края
– министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров Матвей Масальцев, руководитель трека Росмолодёжь.Добро Анна Захматова, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры культуры" и Центра развития волонтёрства в сфере культуры Ассоциации волонтёрский центров Дарья Жукова.
Форум организован Росмолодёжь.Добро Федерального агентства по делам молодёжи, департаментом по делам молодёжи Приморского края и АНО "Центр содействия развитию молодёжи Приморского края".
В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.
Также в Приморье действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ
, исторических и национально-культурных традиций.