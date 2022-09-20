https://ria.ru/20220920/forum-1818018063.html

Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока

Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока - РИА Новости, 20.09.2022

Во Владивостоке стартует форум добровольцев Сибири и Дальнего Востока

Около 300 представителей добровольческих организаций собрались на Окружном форуме добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, который... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:23

2022-09-20T04:23

2022-09-20T04:23

общество

приморский край

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814803407_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_d61e64b249402eb63022b07985e7edf3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Около 300 представителей добровольческих организаций собрались на Окружном форуме добровольцев Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, который стартует во вторник во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.Форум проходит с 20 по 23 сентября. Добровольцы из 20 регионов страны примут участие в образовательной и культурной программах, где обменяются опытом и получат полезные контакты.В рамках образовательного блока состоится мотивационная встреча на тему "Быть в потоке, быть в ресурсе, быть в моменте: профилактика эмоционального выгорания".На пленарной дискуссии спикеры обсудят основные тенденции в развитии добровольчества. Участие в ней примут заместитель председателя правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, заместитель председателя совета Ассоциации волонтёрских центров Матвей Масальцев, руководитель трека Росмолодёжь.Добро Анна Захматова, руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтёры культуры" и Центра развития волонтёрства в сфере культуры Ассоциации волонтёрский центров Дарья Жукова.Форум организован Росмолодёжь.Добро Федерального агентства по делам молодёжи, департаментом по делам молодёжи Приморского края и АНО "Центр содействия развитию молодёжи Приморского края".В регионе действует государственная программа "Развитие культуры Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства с помощью увеличения к 2027 году охвата населения региона культурными мероприятиями, которые проводятся за счет средств краевого бюджета, до 63,2 тысячи человек в год. Также среди целей госпрограммы - создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства в Приморском крае, сохранение и пополнение архивных фондов региона.Также в Приморье действует государственная программа "Развитие образования Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются повышение качества образования через увеличение числа выпускников, трудоустроившихся по полученным профессиям в первый год после окончания обучения, а также доступности образования, в том числе дошкольного. Кроме того, среди целей программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

https://ria.ru/20220919/vladivostok-1817923312.html

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, приморский край, владивосток