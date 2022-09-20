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Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16 - РИА Новости, 20.09.2022
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Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16
Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16 - РИА Новости, 20.09.2022
Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16
Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16. РИА Новости, 20.09.2022
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Положительно", - ответил Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает встречу с сенаторами по теме F-16.На вопрос, одобрят ли сенаторы закупку, турецкий лидер ответил утвердительно."Говорят, что одобрят", - сказал он.
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f-16, f-35, с-400 «триумф», конгресс сша, сша, турция
F-16, F-35, С-400 «Триумф», Конгресс США, США, Турция
20:35 20.09.2022 (обновлено: 20:55 20.09.2022)
 
Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16

Эрдоган заявил, что встреча с американскими сенаторами по F-16 прошла положительно

© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. SwaffordАмериканский истребитель F-16 в небе
Американский истребитель F-16 в небе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : United States government work / US Air Force/ Joseph L. Swafford
Американский истребитель F-16 в небе. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"Положительно", - ответил Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает встречу с сенаторами по теме F-16.
На вопрос, одобрят ли сенаторы закупку, турецкий лидер ответил утвердительно.
"Говорят, что одобрят", - сказал он.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 06:27
Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган
 
F-16F-35С-400 «Триумф»Конгресс СШАСШАТурция
 
 
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