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Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16

Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16 - РИА Новости, 20.09.2022

Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16

Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16. РИА Новости, 20.09.2022

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2022-09-20T20:35

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Положительно", - ответил Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает встречу с сенаторами по теме F-16.На вопрос, одобрят ли сенаторы закупку, турецкий лидер ответил утвердительно."Говорят, что одобрят", - сказал он.

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