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Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16
Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16 - РИА Новости, 20.09.2022
Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16
Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:35
2022-09-20T20:35
2022-09-20T20:55
f-16
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган оценил как "положительную" встречу с американскими сенаторами по теме закупки у США истребителей F-16.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."Положительно", - ответил Эрдоган, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает встречу с сенаторами по теме F-16.На вопрос, одобрят ли сенаторы закупку, турецкий лидер ответил утвердительно."Говорят, что одобрят", - сказал он.
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f-16, f-35, с-400 «триумф», конгресс сша, сша, турция
F-16, F-35, С-400 «Триумф», Конгресс США, США, Турция
20:35 20.09.2022 (обновлено: 20:55 20.09.2022)
Эрдоган рассказал о встрече с американскими сенаторами по F-16
Эрдоган заявил, что встреча с американскими сенаторами по F-16 прошла положительно