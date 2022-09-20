https://ria.ru/20220920/f-16-1818020498.html

СМИ выяснили, когда Украина сможет получить первые F-16

СМИ выяснили, когда Украина сможет получить первые F-16 - РИА Новости, 20.09.2022

СМИ выяснили, когда Украина сможет получить первые F-16

Украина вряд ли скоро получит от США истребители F-16, даже если такое решение примут, самолеты отправят лишь спустя два или три года, сообщает издание Politico РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:08

2022-09-20T06:08

2022-09-20T09:48

украина

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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Украина вряд ли скоро получит от США истребители F-16, даже если такое решение примут, самолеты отправят лишь спустя два или три года, сообщает издание Politico со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.Как пояснил американский военный, это связано с вопросами логистики и необходимостью подготовки украинских пилотов. Хекер, однако, не исключил саму возможность отправки F-16 в будущем.Как подчеркивает издание, задержки поставок оружия со стороны Запада, в том числе Белого дома, разочаровывают Киев, однако Хекер считает, что у Украины "сейчас есть что им нужно".При этом генерал выступил с утверждением, что Украина с начала российской спецоперации сохранила 80% парка своих ВВС.Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что администрация США не исключает возможности поставок истребителей Киеву, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Палата представителей США уже заложила в оборонный бюджет на 2023 год 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов эксплуатации американских истребителей F-15 и F-16.С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне операции Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине, выделяя на военную помощь десятки миллиардов долларов. Москва не раз подчеркивала, что таким образом Запад только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220918/lozh-1817709479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, нато, f-16, в мире