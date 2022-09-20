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В Китае рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
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В Китае рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
В Китае рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине - РИА Новости, 20.09.2022
В Китае рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
Любой исход украинского кризиса сильнее всего скажется на Европе, пишет China Daily. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:08
2022-09-20T18:15
в мире
украина
европа
сша
евросоюз
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Любой исход украинского кризиса сильнее всего скажется на Европе, пишет China Daily."Европейский союз в целом проиграет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт между Россией и Украиной. Последствия для стран ЕС будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики", — подчеркивает издание.И хотя не весь ЕС сильно зависит от российских нефти и газа, такие страны, как Германия и Франция, несут основную тяжесть экономических санкций, спланированных США против России. При этом результатом мер против Москвы стали инфляция и нехватка энергоносителей на Западе.Как указывает China Daily, все усилия Европы стать политической силой, способной сохранить дистанцию от США, были сведены на нет.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Кроме того, стали громче звучать призывы отказаться от покупаемых у Москвы энергоносителей. Но нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также Москва перевела оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220919/volodin-1817760012.html
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в мире, украина, европа, сша, евросоюз
В мире, Украина, Европа, США, Евросоюз
17:08 20.09.2022 (обновлено: 18:15 20.09.2022)
 
В Китае рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине

China Daily: в украинском конфликте больше всех потеряет Европа

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат компании BASF в Людвигсхафене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Любой исход украинского кризиса сильнее всего скажется на Европе, пишет China Daily.
"Европейский союз в целом проиграет больше всех, независимо от того, как закончится конфликт между Россией и Украиной. Последствия для стран ЕС будут не только в плане экономики и благосостояния, но и геополитики", — подчеркивает издание.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:52
Володин заявил об изменении риторики США и ЕС по ситуации на Украине
И хотя не весь ЕС сильно зависит от российских нефти и газа, такие страны, как Германия и Франция, несут основную тяжесть экономических санкций, спланированных США против России. При этом результатом мер против Москвы стали инфляция и нехватка энергоносителей на Западе.
Как указывает China Daily, все усилия Европы стать политической силой, способной сохранить дистанцию от США, были сведены на нет.

Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Кроме того, стали громче звучать призывы отказаться от покупаемых у Москвы энергоносителей. Но нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также Москва перевела оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:07В мире
Шольц назвал главную цель ФРГ в ситуации с Украиной
 
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