https://ria.ru/20220920/estoniya-1818012827.html

Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян

Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян - РИА Новости, 20.09.2022

Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян

Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не пустили в страну 10 россиян, заявила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:51

2022-09-20T01:51

2022-09-20T05:42

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не пустили в страну 10 россиян, заявила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.Она пояснила, что среди причин отказа во въезде как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Россияне, как сообщила Карп в беседе с изданием Postimees, воспринимали отказ спокойно. При этом она также заявила, что желающих въехать в Эстонию остается много, среди них, в частности, те, у кого имеется постоянный вид на жительство в республике.Карп также сообщила, что до введения запрета в республику ежесуточно въезжали порядка 300 россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами-участницами соглашения.Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен.

https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, эстония, евросоюз, в мире