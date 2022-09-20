https://ria.ru/20220920/estoniya-1818012827.html
Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян
Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян - РИА Новости, 20.09.2022
Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян
Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не пустили в страну 10 россиян, заявила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:51
2022-09-20T01:51
2022-09-20T05:42
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не пустили в страну 10 россиян, заявила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.Она пояснила, что среди причин отказа во въезде как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Россияне, как сообщила Карп в беседе с изданием Postimees, воспринимали отказ спокойно. При этом она также заявила, что желающих въехать в Эстонию остается много, среди них, в частности, те, у кого имеется постоянный вид на жительство в республике.Карп также сообщила, что до введения запрета в республику ежесуточно въезжали порядка 300 россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами-участницами соглашения.Эстония, Латвия, Литва и Польша с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен.
https://ria.ru/20220919/litva-1817910845.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, евросоюз, в мире
Россия, Эстония, Евросоюз, В мире
01:51 20.09.2022 (обновлено: 05:42 20.09.2022)
Эстония в первый день запрета на въезд по шенгену не пустила десять россиян
Postimees: Эстония не пустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгену
ХЕЛЬСИНКИ, 20 сен - РИА Новости. Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгенским визам не пустили в страну 10 россиян, заявила начальник смены погранпункта Нарвы Яаника Карп.
Она пояснила, что среди причин отказа во въезде как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Россияне, как сообщила Карп в беседе с изданием Postimees, воспринимали отказ спокойно. При этом она также заявила, что желающих въехать в Эстонию остается много, среди них, в частности, те, у кого имеется постоянный вид на жительство в республике.
Карп также сообщила, что до введения запрета в республику ежесуточно въезжали порядка 300 россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами-участницами соглашения.
Эстония, Латвия
, Литва
и Польша
с 19 сентября ввели запрет на въезд в эти страны граждан России, для которых целью посещения ЕС
является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, но въезд в страну с визами других государств ЕС еще был возможен.