https://ria.ru/20220920/ekspertiza-1818028577.html

Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу

Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу - РИА Новости, 20.09.2022

Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу

Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:45

2022-09-20T08:45

2022-09-20T08:45

общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета.Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды выступил с инициативой лишить возможности иностранные фонды проводить экологическую экспертизу на территории России."Цель документа - исключить злоупотребление данными со стороны недобросовестных иностранных компаний. Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег", - следует из сообщения.В Комитете считают, что такая мера остановит "утечку" данных и позволит использовать экологические сведения только "для улучшения качества жизни россиян и заботы об экологии России".Согласно инициативе, экологические экспертизы в России смогут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором.Больше не смогут проводить экологическую экспертизу лица, не являющиеся гражданами РФ, организации и лица, включенные в реестр иностранных агентов, физические лица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, а также представители иностранных и международных организаций.Ранее Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости создавать отечественные экологические общественные организации.В мае был создан первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас".

https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)