https://ria.ru/20220920/ekspertiza-1818028577.html
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу - РИА Новости, 20.09.2022
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу
Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:45
2022-09-20T08:45
2022-09-20T08:45
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета.Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды выступил с инициативой лишить возможности иностранные фонды проводить экологическую экспертизу на территории России."Цель документа - исключить злоупотребление данными со стороны недобросовестных иностранных компаний. Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег", - следует из сообщения.В Комитете считают, что такая мера остановит "утечку" данных и позволит использовать экологические сведения только "для улучшения качества жизни россиян и заботы об экологии России".Согласно инициативе, экологические экспертизы в России смогут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором.Больше не смогут проводить экологическую экспертизу лица, не являющиеся гражданами РФ, организации и лица, включенные в реестр иностранных агентов, физические лица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, а также представители иностранных и международных организаций.Ранее Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости создавать отечественные экологические общественные организации.В мае был создан первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас".
https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу
В Госдуме хотят запретить зарубежным фондам и иноагентам делать экологическую экспертизу
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета.
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды выступил с инициативой лишить возможности иностранные фонды проводить экологическую экспертизу на территории России
.
"Цель документа - исключить злоупотребление данными со стороны недобросовестных иностранных компаний. Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег", - следует из сообщения.
В Комитете считают, что такая мера остановит "утечку" данных и позволит использовать экологические сведения только "для улучшения качества жизни россиян и заботы об экологии России".
Согласно инициативе, экологические экспертизы в России смогут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором
.
Больше не смогут проводить экологическую экспертизу лица, не являющиеся гражданами РФ, организации и лица, включенные в реестр иностранных агентов, физические лица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, а также представители иностранных и международных организаций.
Ранее Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости создавать отечественные экологические общественные организации.
В мае был создан первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас".