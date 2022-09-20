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Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу - РИА Новости, 20.09.2022
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Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу - РИА Новости, 20.09.2022
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу
Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:45
2022-09-20T08:45
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета.Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды выступил с инициативой лишить возможности иностранные фонды проводить экологическую экспертизу на территории России."Цель документа - исключить злоупотребление данными со стороны недобросовестных иностранных компаний. Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег", - следует из сообщения.В Комитете считают, что такая мера остановит "утечку" данных и позволит использовать экологические сведения только "для улучшения качества жизни россиян и заботы об экологии России".Согласно инициативе, экологические экспертизы в России смогут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором.Больше не смогут проводить экологическую экспертизу лица, не являющиеся гражданами РФ, организации и лица, включенные в реестр иностранных агентов, физические лица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, а также представители иностранных и международных организаций.Ранее Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости создавать отечественные экологические общественные организации.В мае был создан первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас".
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
08:45 20.09.2022
 
Зарубежным фондам могут запретить проводить экологическую экспертизу

В Госдуме хотят запретить зарубежным фондам и иноагентам делать экологическую экспертизу

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по экологии предложил запретить зарубежным фондам и иностранным агентам проводить экологическую экспертизу, сообщили в пресс-службе Комитета.
Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды выступил с инициативой лишить возможности иностранные фонды проводить экологическую экспертизу на территории России.
"Цель документа - исключить злоупотребление данными со стороны недобросовестных иностранных компаний. Крупные международные экологические фонды долгое время работали на территории нашей страны. К сожалению, в такой благородной и единой миссии, как сохранение природы, мы нередко сталкивались с деятельностью, которая выходила за рамки полномочий иностранных коллег", - следует из сообщения.
В Комитете считают, что такая мера остановит "утечку" данных и позволит использовать экологические сведения только "для улучшения качества жизни россиян и заботы об экологии России".
Согласно инициативе, экологические экспертизы в России смогут проводить экологические некоммерческие организации и специалисты, аттестованные Росприроднадзором.
Больше не смогут проводить экологическую экспертизу лица, не являющиеся гражданами РФ, организации и лица, включенные в реестр иностранных агентов, физические лица, включенные в единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, а также представители иностранных и международных организаций.
Ранее Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил о необходимости создавать отечественные экологические общественные организации.
В мае был создан первый в России национальный фонд поддержки и развития экологических инициатив "Компас".

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ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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