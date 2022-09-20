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Канцлер Германии ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022
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Канцлер Германии ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году
Канцлер Германии ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году - РИА Новости, 20.09.2022
Канцлер Германии ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году
Рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствие в следующем году может оказаться еще значительнее, чем в нынешнем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:57
2022-09-20T22:46
экономика
германия
в мире
олаф шольц
россия
украина
оон
василий небензя
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствие в следующем году может оказаться еще значительнее, чем в нынешнем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Глобальном продуктовом саммите в ООН.По его словам, глобальный кризис в этой сфере сильнее всего затронул южные страны. При этом Шольц назвал "российской дезинформацией" утверждения о том, что большая часть украинского зерна, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и государств с переходной экономикой.В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают заключенные договоренности: большинство из украинских судов идут не в развивающиеся страны, а в Европу.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.
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экономика, германия, в мире, олаф шольц, россия, украина, оон, василий небензя, черное море
Экономика, Германия, В мире, Олаф Шольц, Россия, Украина, ООН, Василий Небензя, Черное море
21:57 20.09.2022 (обновлено: 22:46 20.09.2022)
 
Канцлер Германии ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году

Шольц ожидает роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие в 2023 году

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствие в следующем году может оказаться еще значительнее, чем в нынешнем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Глобальном продуктовом саммите в ООН.
По его словам, глобальный кризис в этой сфере сильнее всего затронул южные страны.
"Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие", — сказал он.
При этом Шольц назвал "российской дезинформацией" утверждения о том, что большая часть украинского зерна, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и государств с переходной экономикой.
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом Москва неоднократно обращала внимание на то, что зарубежные партнеры не соблюдают заключенные договоренности: большинство из украинских судов идут не в развивающиеся страны, а в Европу.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.

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ЭкономикаГерманияВ миреОлаф ШольцРоссияУкраинаООНВасилий НебензяЧерное море
 
 
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