21:57 20.09.2022 (обновлено: 22:46 20.09.2022)
Канцлер Германии ожидает ухудшения экономической ситуации в 2023 году
Шольц ожидает роста цен на энергоносители, удобрения и продовольствие в 2023 году
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Рост цен на энергоносители, удобрения и продовольствие в следующем году может оказаться еще значительнее, чем в нынешнем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Глобальном продуктовом саммите в ООН.
По его словам, глобальный кризис в этой сфере сильнее всего затронул южные страны.
"Следующий год может быть еще сложнее в плане роста цен на энергоносители, удобрения. Мы также должны быть готовы к подъему цен на продовольствие", — сказал он.
При этом Шольц назвал "российской дезинформацией" утверждения о том, что большая часть украинского зерна, вывозимого из портов Черного моря в рамках продуктовой сделки, идет мимо развивающихся стран и государств с переходной экономикой.
В Стамбуле 22 июля были заключены многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки из-за невыполнения второй части договоренностей в сфере обеспечения экспорта из России. Он напомнил, что срок ее действия истекает в ноябре. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, де-юре вывозу российского продовольствия ничего не мешает, но на деле он ограничен, поскольку торговые суда не пускают в порты.