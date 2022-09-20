https://ria.ru/20220920/ebola-1818054250.html
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы - РИА Новости, 20.09.2022
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:30
2022-09-20T10:30
2022-09-20T10:34
в мире
уганда
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны, сообщает министерство здравоохранения."Уганда подтверждает вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в округе Мубенде в Уганде", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Отмечается, что заражение было выявлено у 24-летнего местного жителя, который скончался.Ранее в Уганде были зафиксированы четыре вспышки Эболы: в 2000, 2014, 2017 и 2018 годах. Самая крупная и смертоносная была в 2000 году, когда было выявлено 425 случаев заражения, 224 человека скончались. В 2019 году в стране были зафиксированы несколько случаев.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, уганда
10:30 20.09.2022 (обновлено: 10:34 20.09.2022)
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны, сообщает
министерство здравоохранения.
"Уганда подтверждает вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в округе Мубенде в Уганде", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Отмечается, что заражение было выявлено у 24-летнего местного жителя, который скончался.
Ранее в Уганде были зафиксированы четыре вспышки Эболы: в 2000, 2014, 2017 и 2018 годах. Самая крупная и смертоносная была в 2000 году, когда было выявлено 425 случаев заражения, 224 человека скончались. В 2019 году в стране были зафиксированы несколько случаев.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке
в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею
, Сьерра-Леоне
и Либерию
. По данным ВОЗ
, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.