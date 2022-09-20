https://ria.ru/20220920/ebola-1818054250.html

Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы

Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы - РИА Новости, 20.09.2022

Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы

Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны, сообщает министерство здравоохранения. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:30

2022-09-20T10:30

2022-09-20T10:34

в мире

уганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Власти Уганды объявили о новой вспышке Эболы в центральной части страны, сообщает министерство здравоохранения."Уганда подтверждает вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в округе Мубенде в Уганде", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Отмечается, что заражение было выявлено у 24-летнего местного жителя, который скончался.Ранее в Уганде были зафиксированы четыре вспышки Эболы: в 2000, 2014, 2017 и 2018 годах. Самая крупная и смертоносная была в 2000 году, когда было выявлено 425 случаев заражения, 224 человека скончались. В 2019 году в стране были зафиксированы несколько случаев.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761943758.html

уганда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, уганда