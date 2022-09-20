https://ria.ru/20220920/dtp-1818228316.html

Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом

Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022

Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом

В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:31

2022-09-20T17:31

2022-09-20T18:29

культура

общество

сергей пускепалис

россия

ростовский район

ярославская область

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис.На них видно, как автомобиль с артистом сначала зацепил одну фуру, а затем, потеряв управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.Авария произошла сегодня около 11:00 на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. В результате ДТП погибли актер Сергей Пускепалис и его водитель, еще один человек госпитализирован.Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Прославился благодаря ролям в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином" и "Мария. Спасти Москву".

россия

ростовский район

ярославская область

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, сергей пускепалис, россия, ростовский район, ярославская область