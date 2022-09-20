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Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
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Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:31
2022-09-20T18:29
культура
общество
сергей пускепалис
россия
ростовский район
ярославская область
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис.На них видно, как автомобиль с артистом сначала зацепил одну фуру, а затем, потеряв управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.Авария произошла сегодня около 11:00 на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. В результате ДТП погибли актер Сергей Пускепалис и его водитель, еще один человек госпитализирован.Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Прославился благодаря ролям в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином" и "Мария. Спасти Москву".
россия
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общество, сергей пускепалис, россия, ростовский район, ярославская область
Культура, Общество, Сергей Пускепалис, Россия, Ростовский район, Ярославская область
17:31 20.09.2022 (обновлено: 18:29 20.09.2022)
 
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом

Смертельное ДТП с актером Сергеем Пускепалисом попало на видео

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАктер и режиссер Сергей Пускепалис
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актер и режиссер Сергей Пускепалис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис.
На них видно, как автомобиль с артистом сначала зацепил одну фуру, а затем, потеряв управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.
Авария произошла сегодня около 11:00 на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. В результате ДТП погибли актер Сергей Пускепалис и его водитель, еще один человек госпитализирован.
Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Прославился благодаря ролям в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином" и "Мария. Спасти Москву".
 
КультураОбществоСергей ПускепалисРоссияРостовский районЯрославская область
 
 
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