https://ria.ru/20220920/dtp-1818228316.html
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом - РИА Новости, 20.09.2022
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:31
2022-09-20T17:31
2022-09-20T18:29
культура
общество
сергей пускепалис
россия
ростовский район
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155356/78/1553567831_0:57:3071:1784_1920x0_80_0_0_7221b7069d75f361510daca1ed1ad31b.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сети появились кадры ДТП, в котором, предположительно, погиб российский актер Сергей Пускепалис.На них видно, как автомобиль с артистом сначала зацепил одну фуру, а затем, потеряв управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.Авария произошла сегодня около 11:00 на трассе М-8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. В результате ДТП погибли актер Сергей Пускепалис и его водитель, еще один человек госпитализирован.Сергей Пускепалис — советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Прославился благодаря ролям в картинах "Первый "Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином" и "Мария. Спасти Москву".
россия
ростовский район
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155356/78/1553567831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da877c367e1d3c44be664393e7b2c8de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей пускепалис, россия, ростовский район, ярославская область
Культура, Общество, Сергей Пускепалис, Россия, Ростовский район, Ярославская область
17:31 20.09.2022 (обновлено: 18:29 20.09.2022)
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
Смертельное ДТП с актером Сергеем Пускепалисом попало на видео