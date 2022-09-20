https://ria.ru/20220920/donetsk-1818043202.html

В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома

В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома - РИА Новости, 20.09.2022

В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома

Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:41

2022-09-20T09:41

2022-09-20T09:51

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

куйбышевский район

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о пострадавших, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, повреждены здание школы и несколько многоэтажных домов. Есть сведения о пострадавших. Информация уточняется", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 9.25 (совпадает с мск) украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.

https://ria.ru/20220920/obstrel-1818024997.html

донецк (днр)

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк (днр), куйбышевский район, в мире