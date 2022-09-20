Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donetsk-1818043202.html
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома - РИА Новости, 20.09.2022
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома
Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:41
2022-09-20T09:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
куйбышевский район
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_0:94:3098:1837_1920x0_80_0_0_7d6d73c2835834e4b834ea7b0a5d33bd.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о пострадавших, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, повреждены здание школы и несколько многоэтажных домов. Есть сведения о пострадавших. Информация уточняется", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 9.25 (совпадает с мск) украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220920/obstrel-1818024997.html
донецк (днр)
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797348745_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_6153ff62a9040c096a7bbf0a90d0b60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), куйбышевский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, В мире
09:41 20.09.2022 (обновлено: 09:51 20.09.2022)
 
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле были повреждены школа и дома

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Донецке
Жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о пострадавших, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительным данным, повреждены здание школы и несколько многоэтажных домов. Есть сведения о пострадавших. Информация уточняется", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
07:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 9.25 (совпадает с мск) украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Куйбышевский районВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала