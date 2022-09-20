https://ria.ru/20220920/donetsk-1818043202.html
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома - РИА Новости, 20.09.2022
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома
Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:41
2022-09-20T09:41
2022-09-20T09:51
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
куйбышевский район
в мире
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Здание школы и несколько многоквартирных жилых домов повреждены из-за обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, также есть сведения о пострадавших, заявил мэр города Алексей Кулемзин."По предварительным данным, повреждены здание школы и несколько многоэтажных домов. Есть сведения о пострадавших. Информация уточняется", - сообщает Кулемзин в своем Telegram-канале.Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 9.25 (совпадает с мск) украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
https://ria.ru/20220920/obstrel-1818024997.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк (днр), куйбышевский район, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, В мире
09:41 20.09.2022 (обновлено: 09:51 20.09.2022)
В Донецке при обстреле были повреждены школа и дома
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле были повреждены школа и дома