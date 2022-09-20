https://ria.ru/20220920/donetsk-1818028162.html

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.09.2022

В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск

Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:40

2022-09-20T08:40

2022-09-20T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика