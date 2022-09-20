https://ria.ru/20220920/donetsk-1818028162.html
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 20.09.2022
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:40
2022-09-20T08:40
2022-09-20T08:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по улице Сомова в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина", - сообщает штаб в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск
В Куйбышевском районе Донецка женщина пострадала при обстреле со стороны украинских войск