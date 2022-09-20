https://ria.ru/20220920/donbass-1818227900.html

В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями

В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями - РИА Новости, 20.09.2022

В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями

Сенаторы могут стать наблюдателями на референдуме в Донбассе и на освобожденных территориях, если местные избиркомы их пригласят, заявил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:29

2022-09-20T17:29

2022-09-20T17:48

специальная военная операция на украине

донбасс

политика

сергей цеков

совет федерации рф

референдум в донбассе

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сенаторы могут стать наблюдателями на референдуме в Донбассе и на освобожденных территориях, если местные избиркомы их пригласят, заявил во вторник РИА Новости представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.Руководство ДНР, ЛНР, Херсонской области намерены вынести на референдум вопрос о вхождении в состав России на правах субъекта. Голосование должно пройти в период с 23 по 27 сентября."Если местные избирательные комиссии пригласят нас в качестве наблюдателей за ходом референдума, поеду", - сказал Цеков. "Я думаю, что и многие другие (в Совете Федерации) поедут", - отметил он.Ранее первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе. По его словам, по конкретным персоналиям решения пока не принималось.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Кирилл Волков

донбасс, политика, сергей цеков, совет федерации рф, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр