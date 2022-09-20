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В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818227900.html
В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями
В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями - РИА Новости, 20.09.2022
В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями
Сенаторы могут стать наблюдателями на референдуме в Донбассе и на освобожденных территориях, если местные избиркомы их пригласят, заявил во вторник РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:29
2022-09-20T17:48
специальная военная операция на украине
донбасс
политика
сергей цеков
совет федерации рф
референдум в донбассе
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сенаторы могут стать наблюдателями на референдуме в Донбассе и на освобожденных территориях, если местные избиркомы их пригласят, заявил во вторник РИА Новости представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.Руководство ДНР, ЛНР, Херсонской области намерены вынести на референдум вопрос о вхождении в состав России на правах субъекта. Голосование должно пройти в период с 23 по 27 сентября."Если местные избирательные комиссии пригласят нас в качестве наблюдателей за ходом референдума, поеду", - сказал Цеков. "Я думаю, что и многие другие (в Совете Федерации) поедут", - отметил он.Ранее первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе. По его словам, по конкретным персоналиям решения пока не принималось.
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донбасс, политика, сергей цеков, совет федерации рф, референдум в донбассе, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Политика, Сергей Цеков, Совет Федерации РФ, Референдум в Донбассе, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:29 20.09.2022 (обновлено: 17:48 20.09.2022)
 
В Совфеде не исключили поездку в Донбасс наблюдателями

Сенатор Цеков: Совет Федерации может отправить наблюдателей в Донбасс, если пригласят

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сенаторы могут стать наблюдателями на референдуме в Донбассе и на освобожденных территориях, если местные избиркомы их пригласят, заявил во вторник РИА Новости представитель Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.
Руководство ДНР, ЛНР, Херсонской области намерены вынести на референдум вопрос о вхождении в состав России на правах субъекта. Голосование должно пройти в период с 23 по 27 сентября.
"Если местные избирательные комиссии пригласят нас в качестве наблюдателей за ходом референдума, поеду", - сказал Цеков. "Я думаю, что и многие другие (в Совете Федерации) поедут", - отметил он.
Ранее первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сообщил РИА Новости, что депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе. По его словам, по конкретным персоналиям решения пока не принималось.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассПолитикаСергей ЦековСовет Федерации РФРеферендум в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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