https://ria.ru/20220920/donbass-1818151045.html
Большинство жителей Донбасса хотят вхождения в состав России, показал опрос
Большинство жителей Донбасса хотят вхождения в состав России, показал опрос - РИА Новости, 20.09.2022
Большинство жителей Донбасса хотят вхождения в состав России, показал опрос
Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хотели бы, чтобы после завершения спецоперации их территории вошли в состав России,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:40
2022-09-20T14:40
2022-09-20T14:40
россия
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хотели бы, чтобы после завершения спецоперации их территории вошли в состав России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.Респондентов спросили: "Если говорить о вашей позиции, лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины, вошла в состав РФ или стала самостоятельным государством?"В Донецкой Народной Республике 91% опрошенных высказались за вхождение в состав РФ, 4% - считают, что республика должна остаться самостоятельным государством, 5% - затруднились с ответом, a вариант о вхождении в состав Украины не выбрал никто.Почти такие же данные вышли по результатам опроса жителей Луганской Народной Республики: 90% поддержали вхождение в состав РФ, 5% - за самостоятельное государство, 5% - затруднились с ответом.В Запорожской и Херсонской областях по 80% всех опрошенных выступили за вхождение в состав РФ. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, проголосовали 2% и 4% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно. Вариант о самостоятельном государстве поддержали 4% и 5% соответственно. Затруднились с ответом 14% респондентов из Запорожской области, 11% опрошенных из Херсонской области.ИНСОМАР провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик 19 сентября 2022 года. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818135123.html
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, херсонская область
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область
Большинство жителей Донбасса хотят вхождения в состав России, показал опрос
Опрос ИНСОМАР: большинство жителей Донбасса хотят вхождения в состав России
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хотели бы, чтобы после завершения спецоперации их территории вошли в состав России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.
Респондентов спросили: "Если говорить о вашей позиции, лично вы хотели бы, чтобы после завершения военной операции территория вашего региона осталась в составе Украины
, вошла в состав РФ или стала самостоятельным государством?"
В Донецкой Народной Республике 91% опрошенных высказались за вхождение в состав РФ, 4% - считают, что республика должна остаться самостоятельным государством, 5% - затруднились с ответом, a вариант о вхождении в состав Украины не выбрал никто.
Почти такие же данные вышли по результатам опроса жителей Луганской Народной Республики: 90% поддержали вхождение в состав РФ, 5% - за самостоятельное государство, 5% - затруднились с ответом.
В Запорожской и Херсонской областях по 80% всех опрошенных выступили за вхождение в состав РФ. За то, чтобы регионы остались в составе Украины, проголосовали 2% и 4% жителей Запорожской и Херсонской областей соответственно. Вариант о самостоятельном государстве поддержали 4% и 5% соответственно. Затруднились с ответом 14% респондентов из Запорожской области
, 11% опрошенных из Херсонской области.
ИНСОМАР провел телефонный опрос жителей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик 19 сентября 2022 года. Всего было опрошено по 1000 респондентов в каждой территории, предельная погрешность выборки составляет 3,1%.