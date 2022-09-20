https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html

Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми

Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми - РИА Новости, 20.09.2022

Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми

После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:05

2022-09-20T10:05

2022-09-20T10:29

специальная военная операция на украине

политика

россия

дмитрий медведев

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - написал Медведев в своем Telegram-канале.В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр