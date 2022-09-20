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Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми - РИА Новости, 20.09.2022
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми
После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:05
2022-09-20T10:29
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий медведев
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - написал Медведев в своем Telegram-канале.В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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политика, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:05 20.09.2022 (обновлено: 10:29 20.09.2022)
 
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми

Медведев: после референдумов в Донбассе никто не сможет повернуть эти решения вспять

© РИА НовостиБаннер с Александром Невским в центре Луганска
Баннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияДмитрий МедведевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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