https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми - РИА Новости, 20.09.2022
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми
После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:05
2022-09-20T10:05
2022-09-20T10:29
специальная военная операция на украине
политика
россия
дмитрий медведев
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_0:2:1678:946_1920x0_80_0_0_c28b57d52b6ea22dafab636648e95e64.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. После референдумов в Донбассе и внесения изменений в Конституцию РФ ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев."Не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять", - написал Медведев в своем Telegram-канале.В понедельник общественные палаты Луганской и Донецкой Народных Республик обратились к руководителям с просьбой провести референдумы о присоединении территорий к РФ.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787377247_207:0:1471:948_1920x0_80_0_0_f1a81a2bcfe0624fe1842b66529566b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:05 20.09.2022 (обновлено: 10:29 20.09.2022)
Медведев назвал результаты будущих референдумов в Донбассе необратимыми
Медведев: после референдумов в Донбассе никто не сможет повернуть эти решения вспять