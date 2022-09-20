https://ria.ru/20220920/dnr-1818163461.html
Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин
Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что признание Россией ДНР и начало спецоперации сорвали захватнические планы киевского режима. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:05
2022-09-20T15:05
2022-09-20T15:14
в мире
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что признание Россией ДНР и начало спецоперации сорвали захватнические планы киевского режима."Признание Россией Донецкой Народной Республики и начало специальной военной операции сорвали захватнические планы киевского режима. Началась освободительная операция, и союзные силы Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик стали изгонять врага с оккупированных Украиной населенных пунктов Донбасса", - написал Пушилин в Telegram в связи с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вхождении ДНР в состав РФ.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818162835.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
15:05 20.09.2022 (обновлено: 15:14 20.09.2022)
Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима