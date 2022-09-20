https://ria.ru/20220920/dnr-1818163461.html

Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин

Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022

Спецоперация сорвала захватнические планы киевского режима, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что признание Россией ДНР и начало спецоперации сорвали захватнические планы киевского режима. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:05

2022-09-20T15:05

2022-09-20T15:14

в мире

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что признание Россией ДНР и начало спецоперации сорвали захватнические планы киевского режима."Признание Россией Донецкой Народной Республики и начало специальной военной операции сорвали захватнические планы киевского режима. Началась освободительная операция, и союзные силы Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик стали изгонять врага с оккупированных Украиной населенных пунктов Донбасса", - написал Пушилин в Telegram в связи с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вхождении ДНР в состав РФ.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818162835.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин