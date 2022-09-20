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За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/dnr-1818162172.html
За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин
За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всего за время конфликта погибли более 9 тысяч жителей ДНР, из них – 120 детей. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:03
2022-09-20T15:09
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всего за время конфликта погибли более 9 тысяч жителей ДНР, из них – 120 детей."Всего за время войны погибли 9044 жителя республики, из них – 120 детей!" - написал Пушилин в Telegram-канале в связи с обращением к президенту РФ с просьбой вхождении республики в состав РФ.По словам главы ДНР, "вооруженные формирования Украины целенаправленно выводят из строя объекты критической инфраструктуры". "Каждый день, повторяю – каждый день, обстрелами со стороны Украины обесточиваются сотни подстанций, повреждаются высоковольтные линии электропередач, без света остаются десятки тысяч абонентов. Только на нашей исторической территории, без учета освобожденных населенных пунктов, получили повреждения около восьми тысяч многоквартирных и более 72 тысяч частных домов", - отметил он.Пушилин сообщил, что "жители республики стойко переносят террористические обстрелы украинских боевиков". "Я горжусь мужеством своих земляков. Но любому терпению приходит конец. Украина намеренно, я бы даже сказал демонстративно, перешла все возможные красные линии", - сказал он.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Специальная военная операция на Украине
15:03 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: за время конфликта погибли более девяти тысяч жителей республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР в Донецке
Сотрудник МЧС ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всего за время конфликта погибли более 9 тысяч жителей ДНР, из них – 120 детей.
"Всего за время войны погибли 9044 жителя республики, из них – 120 детей!" - написал Пушилин в Telegram-канале в связи с обращением к президенту РФ с просьбой вхождении республики в состав РФ.
По словам главы ДНР, "вооруженные формирования Украины целенаправленно выводят из строя объекты критической инфраструктуры". "Каждый день, повторяю – каждый день, обстрелами со стороны Украины обесточиваются сотни подстанций, повреждаются высоковольтные линии электропередач, без света остаются десятки тысяч абонентов. Только на нашей исторической территории, без учета освобожденных населенных пунктов, получили повреждения около восьми тысяч многоквартирных и более 72 тысяч частных домов", - отметил он.
Пушилин сообщил, что "жители республики стойко переносят террористические обстрелы украинских боевиков". "Я горжусь мужеством своих земляков. Но любому терпению приходит конец. Украина намеренно, я бы даже сказал демонстративно, перешла все возможные красные линии", - сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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