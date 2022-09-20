https://ria.ru/20220920/dnr-1818162172.html

За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин

За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022

За время конфликта погибли более девяти тысяч жителей ДНР, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всего за время конфликта погибли более 9 тысяч жителей ДНР, из них – 120 детей. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:03

2022-09-20T15:03

2022-09-20T15:09

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что всего за время конфликта погибли более 9 тысяч жителей ДНР, из них – 120 детей."Всего за время войны погибли 9044 жителя республики, из них – 120 детей!" - написал Пушилин в Telegram-канале в связи с обращением к президенту РФ с просьбой вхождении республики в состав РФ.По словам главы ДНР, "вооруженные формирования Украины целенаправленно выводят из строя объекты критической инфраструктуры". "Каждый день, повторяю – каждый день, обстрелами со стороны Украины обесточиваются сотни подстанций, повреждаются высоковольтные линии электропередач, без света остаются десятки тысяч абонентов. Только на нашей исторической территории, без учета освобожденных населенных пунктов, получили повреждения около восьми тысяч многоквартирных и более 72 тысяч частных домов", - отметил он.Пушилин сообщил, что "жители республики стойко переносят террористические обстрелы украинских боевиков". "Я горжусь мужеством своих земляков. Но любому терпению приходит конец. Украина намеренно, я бы даже сказал демонстративно, перешла все возможные красные линии", - сказал он.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818162835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин