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Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/dnr-1818153707.html
Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября
Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября
Референдум о вхождении в состав России пройдет в ДНР с 23 по 27 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:43
2022-09-20T15:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
в мире
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении в состав России пройдет в ДНР с 23 по 27 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин."Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября", - приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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донецкая народная республика, россия, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдум в Донбассе
14:43 20.09.2022 (обновлено: 15:58 20.09.2022)
 
Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября

Референдум о вхождении ДНР в состав России состоится с 23 по 27 сентября

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении в состав России пройдет в ДНР с 23 по 27 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября", - приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ миреДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРРеферендум в Донбассе
 
 
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