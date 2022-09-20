https://ria.ru/20220920/dnr-1818153707.html

Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября

Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум о статусе ДНР состоится с 23 по 27 сентября

Референдум о вхождении в состав России пройдет в ДНР с 23 по 27 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:43

2022-09-20T14:43

2022-09-20T15:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

в мире

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении в состав России пройдет в ДНР с 23 по 27 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин."Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября", - приводит слова Пушилина общественное движение "Донецкая республика".

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, россия, в мире, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе