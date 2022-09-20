https://ria.ru/20220920/dnr-1818065088.html

ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме

ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме

Общественная палата ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий, сообщает мининформации республики, со... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:08

2022-09-20T11:08

2022-09-20T15:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий, сообщает мининформации республики, со ссылкой на главу ОП Александра Кофмана."ОП ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам Кофмана, для проведения референдумов на территории республик Донбасса все готово, в том числе по линии ЦИК.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818059493.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, в мире, референдум в донбассе