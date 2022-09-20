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ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/dnr-1818065088.html
ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме
ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме
Общественная палата ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий, сообщает мининформации республики, со... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:08
2022-09-20T15:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий, сообщает мининформации республики, со ссылкой на главу ОП Александра Кофмана."ОП ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По словам Кофмана, для проведения референдумов на территории республик Донбасса все готово, в том числе по линии ЦИК.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818059493.html
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донецкая народная республика, в мире, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Референдум в Донбассе
11:08 20.09.2022 (обновлено: 15:11 20.09.2022)
 
ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме

ОП ДНР предложит провести электронное голосование на референдуме для некоторых территорий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования
Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для дистанционного электронного голосования. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Общественная палата ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий, сообщает мининформации республики, со ссылкой на главу ОП Александра Кофмана.
"ОП ДНР выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для ряда территорий. Сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По словам Кофмана, для проведения референдумов на территории республик Донбасса все готово, в том числе по линии ЦИК.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы.

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