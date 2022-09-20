https://ria.ru/20220920/dnr-1818057765.html

Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР

Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:43

2022-09-20T10:43

2022-09-20T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об оптимизме в вопросе освобождения территории ДНР."У меня оптимизма прибавилось в плане скорости освобождения территории, а в совокупности с теми политическими решениями, которые сейчас принимаются, ситуация будет идти совершенно уже по другому сценарию", - сказал он в эфире проекта "Соловьев Live".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр