https://ria.ru/20220920/dnr-1818056448.html

В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки

В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 20.09.2022

В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек, сообщила во вторник народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:38

2022-09-20T10:38

2022-09-20T11:01

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек, сообщила во вторник народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц бронетанковой и автомобильной техники. Потери среди личного состава противника составили более тридцати националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска потеряли за сутки гаубицу Д-30, огневую позицию минометного расчета, два бронетранспортера и более 15 человек.

https://ria.ru/20220920/dnr-1818057765.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина