https://ria.ru/20220920/dnr-1818056448.html
В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки
В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки - РИА Новости, 20.09.2022
В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек, сообщила во вторник народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:38
2022-09-20T10:38
2022-09-20T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли две РСЗО "Град" и более 30 человек, сообщила во вторник народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", семь единиц бронетанковой и автомобильной техники. Потери среди личного состава противника составили более тридцати националистов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В понедельник народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска потеряли за сутки гаубицу Д-30, огневую позицию минометного расчета, два бронетранспортера и более 15 человек.
https://ria.ru/20220920/dnr-1818057765.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
10:38 20.09.2022 (обновлено: 11:01 20.09.2022)
В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов за сутки
В ДНР заявили об уничтожении более 30 украинских националистов и двух РСЗО за сутки