https://ria.ru/20220920/dnr-1818032706.html
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:06
2022-09-20T09:06
2022-09-20T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) На донецком направлении противник <…>, выпустив 243 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 33 домостроения в Донецке, Докучаевске, Горловке и Макеевке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220919/referendum-1817980894.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
09:06 20.09.2022 (обновлено: 09:26 20.09.2022)
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов