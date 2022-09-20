https://ria.ru/20220920/dnr-1818032706.html

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.09.2022

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:06

2022-09-20T09:06

2022-09-20T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) На донецком направлении противник <…>, выпустив 243 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 33 домостроения в Донецке, Докучаевске, Горловке и Макеевке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817980894.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк