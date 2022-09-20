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ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/dnr-1818032706.html
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 20.09.2022
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:06
2022-09-20T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) На донецком направлении противник &lt;…&gt;, выпустив 243 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены 33 домостроения в Донецке, Докучаевске, Горловке и Макеевке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
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Варвара Скокшина
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
09:06 20.09.2022 (обновлено: 09:26 20.09.2022)
 
ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов

© AP Photo / David GoldmanУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / David Goldman
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 243 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) На донецком направлении противник <…>, выпустив 243 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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Отмечается, что были повреждены 33 домостроения в Донецке, Докучаевске, Горловке и Макеевке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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