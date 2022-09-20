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Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах - РИА Новости, 20.09.2022
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Краснодарский край
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Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах
Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах - РИА Новости, 20.09.2022
Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах
На Кубани с 2015 года было введено более 20 тысяч новых мест в детских садах, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:45
2022-09-20T21:46
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. На Кубани с 2015 года было введено более 20 тысяч новых мест в детских садах, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."С 2015 года в Краснодарском крае построили и реконструировали 162 детских сада. В результате мы ввели порядка 20 тысяч мест. Это стало возможным благодаря планомерному увеличению финансирования из регионального бюджета, активному участию в федеральных программах, нацпроектах "Демография" и "Жилье и городская среда", - сказал Кондратьев.По его словам, до 2024 года краевые власти планируют возвести еще более 20 объектов.Сегодня детсады посещают более 260 тысяч воспитанников края, с ними работают почти 27 тысяч педагогов.По данным региона, с 2015 года в Краснодарском крае построили и приобрели 89 детских садов, возвели 53 новых блока к действующим учреждениям, реконструировали с вводом дополнительных мест еще 20 объектов.
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
21:45 20.09.2022 (обновлено: 21:46 20.09.2022)
 

Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах

© Fotolia / santypanРебенок в детском саду
Ребенок в детском саду - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Fotolia / santypan
Ребенок в детском саду. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. На Кубани с 2015 года было введено более 20 тысяч новых мест в детских садах, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"С 2015 года в Краснодарском крае построили и реконструировали 162 детских сада. В результате мы ввели порядка 20 тысяч мест. Это стало возможным благодаря планомерному увеличению финансирования из регионального бюджета, активному участию в федеральных программах, нацпроектах "Демография" и "Жилье и городская среда", - сказал Кондратьев.
По его словам, до 2024 года краевые власти планируют возвести еще более 20 объектов.
Сегодня детсады посещают более 260 тысяч воспитанников края, с ними работают почти 27 тысяч педагогов.
По данным региона, с 2015 года в Краснодарском крае построили и приобрели 89 детских садов, возвели 53 новых блока к действующим учреждениям, реконструировали с вводом дополнительных мест еще 20 объектов.

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