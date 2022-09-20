https://ria.ru/20220920/detsady-1818288436.html

Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах

Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах - РИА Новости, 20.09.2022

Кубань с 2015 года ввела более 20 тысяч мест в детсадах

На Кубани с 2015 года было введено более 20 тысяч новых мест в детских садах, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:45

2022-09-20T21:45

2022-09-20T21:46

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. На Кубани с 2015 года было введено более 20 тысяч новых мест в детских садах, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."С 2015 года в Краснодарском крае построили и реконструировали 162 детских сада. В результате мы ввели порядка 20 тысяч мест. Это стало возможным благодаря планомерному увеличению финансирования из регионального бюджета, активному участию в федеральных программах, нацпроектах "Демография" и "Жилье и городская среда", - сказал Кондратьев.По его словам, до 2024 года краевые власти планируют возвести еще более 20 объектов.Сегодня детсады посещают более 260 тысяч воспитанников края, с ними работают почти 27 тысяч педагогов.По данным региона, с 2015 года в Краснодарском крае построили и приобрели 89 детских садов, возвели 53 новых блока к действующим учреждениям, реконструировали с вводом дополнительных мест еще 20 объектов.

https://ria.ru/20220911/matkapital-1816062093.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, вениамин кондратьев, краснодарский край