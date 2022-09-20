В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов
В Астраханской области до конца 2022 года откроют шесть новых детсадов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНовый детский сад
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Новый детский сад. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Шесть новых детских садов откроют в Астраханской области до конца текущего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по строительству объектов образования в области.
Всего в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" в регионе продолжается строительство 17 объектов и планируется выкуп одного объекта образования. Предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.
"В октябре-ноябре 2022 года планируется ввод трех детских садов по 60 мест каждый в Харабалинском районе (села Сасыколи и Кочковатка), Черноярском районе (село Черный Яр) и трех в Астрахани", - говорится в сообщении.
По данным областного минстроя, готовность зданий составляет 90-99%. Впереди - завершение отделочных работ и поставка оборудования. Губернатор области Игорь Бабушкин поручил главам районов взять на контроль подключение объектов к инженерным сетям, оборудовать подъездные пути, уличное освещение, оснастить детсады необходимым оборудованием и инвентарем.
"В прошлом году строительство ряда объектов также было перенесено, но и это не привело к достижению результатов. Крайне важно выполнять поставленные задачи по нацпроектам в срок. Не завершение строительных работ, а начало образовательной деятельности в организации является показателем результатов реализации нацпроектов и поручения президента РФ", - приводятся в сообщении его слова.