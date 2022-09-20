https://ria.ru/20220920/detsady-1818135257.html

В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов

В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов - РИА Новости, 20.09.2022

В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов

Шесть новых детских садов откроют в Астраханской области до конца текущего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по строительству РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:06

2022-09-20T14:06

2022-09-20T14:06

общество

игорь бабушкин

астраханская область

харабалинский район

черноярский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Шесть новых детских садов откроют в Астраханской области до конца текущего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по строительству объектов образования в области.Всего в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" в регионе продолжается строительство 17 объектов и планируется выкуп одного объекта образования. Предусмотрено 2,5 миллиарда рублей."В октябре-ноябре 2022 года планируется ввод трех детских садов по 60 мест каждый в Харабалинском районе (села Сасыколи и Кочковатка), Черноярском районе (село Черный Яр) и трех в Астрахани", - говорится в сообщении.По данным областного минстроя, готовность зданий составляет 90-99%. Впереди - завершение отделочных работ и поставка оборудования. Губернатор области Игорь Бабушкин поручил главам районов взять на контроль подключение объектов к инженерным сетям, оборудовать подъездные пути, уличное освещение, оснастить детсады необходимым оборудованием и инвентарем."В прошлом году строительство ряда объектов также было перенесено, но и это не привело к достижению результатов. Крайне важно выполнять поставленные задачи по нацпроектам в срок. Не завершение строительных работ, а начало образовательной деятельности в организации является показателем результатов реализации нацпроектов и поручения президента РФ", - приводятся в сообщении его слова.

https://ria.ru/20220914/avtomobili-1816657247.html

https://ria.ru/20220916/gaz-1817184813.html

астраханская область

харабалинский район

черноярский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, игорь бабушкин, астраханская область, харабалинский район, черноярский район