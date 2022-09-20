Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/detsady-1818135257.html
В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов
В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов - РИА Новости, 20.09.2022
В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов
Шесть новых детских садов откроют в Астраханской области до конца текущего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по строительству РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:06
2022-09-20T14:06
общество
игорь бабушкин
астраханская область
харабалинский район
черноярский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738450933_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_520d40ddffaf8382214e2f7598cbebc5.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Шесть новых детских садов откроют в Астраханской области до конца текущего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по строительству объектов образования в области.Всего в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" в регионе продолжается строительство 17 объектов и планируется выкуп одного объекта образования. Предусмотрено 2,5 миллиарда рублей."В октябре-ноябре 2022 года планируется ввод трех детских садов по 60 мест каждый в Харабалинском районе (села Сасыколи и Кочковатка), Черноярском районе (село Черный Яр) и трех в Астрахани", - говорится в сообщении.По данным областного минстроя, готовность зданий составляет 90-99%. Впереди - завершение отделочных работ и поставка оборудования. Губернатор области Игорь Бабушкин поручил главам районов взять на контроль подключение объектов к инженерным сетям, оборудовать подъездные пути, уличное освещение, оснастить детсады необходимым оборудованием и инвентарем."В прошлом году строительство ряда объектов также было перенесено, но и это не привело к достижению результатов. Крайне важно выполнять поставленные задачи по нацпроектам в срок. Не завершение строительных работ, а начало образовательной деятельности в организации является показателем результатов реализации нацпроектов и поручения президента РФ", - приводятся в сообщении его слова.
https://ria.ru/20220914/avtomobili-1816657247.html
https://ria.ru/20220916/gaz-1817184813.html
астраханская область
харабалинский район
черноярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738450933_60:0:1127:800_1920x0_80_0_0_1e2648849b5b4a97624f28c92bfcd20a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, игорь бабушкин, астраханская область, харабалинский район, черноярский район
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Харабалинский район, Черноярский район
14:06 20.09.2022
 
В Астраханской области до конца года откроют шесть новых детсадов

В Астраханской области до конца 2022 года откроют шесть новых детсадов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНовый детский сад
Новый детский сад - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Новый детский сад. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Шесть новых детских садов откроют в Астраханской области до конца текущего года, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по строительству объектов образования в области.
Всего в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование" в регионе продолжается строительство 17 объектов и планируется выкуп одного объекта образования. Предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.
"В октябре-ноябре 2022 года планируется ввод трех детских садов по 60 мест каждый в Харабалинском районе (села Сасыколи и Кочковатка), Черноярском районе (село Черный Яр) и трех в Астрахани", - говорится в сообщении.
По данным областного минстроя, готовность зданий составляет 90-99%. Впереди - завершение отделочных работ и поставка оборудования. Губернатор области Игорь Бабушкин поручил главам районов взять на контроль подключение объектов к инженерным сетям, оборудовать подъездные пути, уличное освещение, оснастить детсады необходимым оборудованием и инвентарем.
"В прошлом году строительство ряда объектов также было перенесено, но и это не привело к достижению результатов. Крайне важно выполнять поставленные задачи по нацпроектам в срок. Не завершение строительных работ, а начало образовательной деятельности в организации является показателем результатов реализации нацпроектов и поручения президента РФ", - приводятся в сообщении его слова.

Читайте также:

 
ОбществоИгорь БабушкинАстраханская областьХарабалинский районЧерноярский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала