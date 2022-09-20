https://ria.ru/20220920/chuychenko-1818250822.html

Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.09.2022

Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:02

2022-09-20T19:02

2022-09-20T19:02

владимир путин

константин чуйченко

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении присвоить ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени."Сегодня юбилей ведомства… Хочу сообщить вам о том, что вы награждены государственной наградой – орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Я вас поздравляю", – сказал Путин.Ранее президент выступил на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию образования министерства юстиции. Путин отметил, что Минюст России добросовестно исполняет свою работу и вносит весомый вклад в укрепление правовой системы страны.

https://ria.ru/20220905/orden-1814603081.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, константин чуйченко, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)