https://ria.ru/20220920/chuychenko-1818250822.html
Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.09.2022
Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:02
2022-09-20T19:02
2022-09-20T19:02
владимир путин
константин чуйченко
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении присвоить ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени."Сегодня юбилей ведомства… Хочу сообщить вам о том, что вы награждены государственной наградой – орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Я вас поздравляю", – сказал Путин.Ранее президент выступил на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию образования министерства юстиции. Путин отметил, что Минюст России добросовестно исполняет свою работу и вносит весомый вклад в укрепление правовой системы страны.
https://ria.ru/20220905/orden-1814603081.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, константин чуйченко, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Владимир Путин, Константин Чуйченко, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Путин наградил главу Минюста орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил главу Минюста Чуйченко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с министром юстиции Константином Чуйченко, поздравил его с юбилеем ведомства и сообщил о решении присвоить ему орден "За заслуги перед Отечеством" третьей степени.
"Сегодня юбилей ведомства… Хочу сообщить вам о том, что вы награждены государственной наградой – орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Я вас поздравляю", – сказал Путин.
Ранее президент выступил на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию образования министерства юстиции. Путин отметил, что Минюст России добросовестно исполняет свою работу и вносит весомый вклад в укрепление правовой системы страны.