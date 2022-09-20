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Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом - РИА Новости, 20.09.2022
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Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом
Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом - РИА Новости, 20.09.2022
Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом
Российский бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:24
2022-09-20T15:24
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году было приостановлено."Бюджетную политику будем проводить в логике бюджетного правила – это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно", - сказал премьер. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться, подчеркнул он.При этом Мишустин не назвал цену отсечения нефти и конструкцию, которая ляжет в основу правила.Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются, и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
15:24 20.09.2022
 
Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом

Премьер Мишустин: бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.
Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году было приостановлено.
"Бюджетную политику будем проводить в логике бюджетного правила – это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно", - сказал премьер. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться, подчеркнул он.
При этом Мишустин не назвал цену отсечения нефти и конструкцию, которая ляжет в основу правила.
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Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.
Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.
В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.
Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются, и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.
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