https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818173546.html

Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом

Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом - РИА Новости, 20.09.2022

Бюджет России в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом

Российский бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:24

2022-09-20T15:24

2022-09-20T15:24

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.Действие бюджетного правила, которое ограничивало использование дополнительных доходов казны от экспорта нефти и газа, в текущем году было приостановлено."Бюджетную политику будем проводить в логике бюджетного правила – это поможет защитить нашу экономику от внешних рисков. При этом в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно", - сказал премьер. Дефицит бюджета таким образом будет постепенно сокращаться, подчеркнул он.При этом Мишустин не назвал цену отсечения нефти и конструкцию, которая ляжет в основу правила.Министр финансов Антон Силуанов в июне на ПМЭФ говорил, что Минфин предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года.Раньше Минфин в рамках бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывал в иностранную валюту и в ФНБ. Однако в сегодняшних условиях, когда Россия больше не может покупать доллар и евро, Минфин готов покупать валюты дружественных стран, и в результате через кросс-курсы регулировать стоимость доллара и евро к рублю, отмечал глава Минфина.В июле министерство финансов России внесло в правительство предложения по новым параметрам бюджетного правила. Дальнейшая работа по его обсуждению и доработке проводилась на площадке правительства РФ.Банк России поддерживает введение бюджетного правила, параметры которого сейчас обсуждаются, и считает, что возобновление покупок валюты на рынке возможно только в его рамках.

https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818164796.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия