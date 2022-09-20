https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818164796.html
Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП
Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП - РИА Новости, 20.09.2022
Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП
Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:08
2022-09-20T15:08
2022-09-20T16:08
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_226beb9521e70a7ea99cb9df224d67c1.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам."Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов", — сказал он.Глава правительства добавил, что дефицит бюджета в 2024 году планируется на уровне 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Власти намерены компенсировать его за счет заимствований."На прошлой неделе, кстати, Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше", — пояснил он.Кроме того, по словам премьера, такой подход даст возможность правительству не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень государственного долга.
https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_54de90453356e71aeb6b62a367bb5a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
15:08 20.09.2022 (обновлено: 16:08 20.09.2022)
Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП
Правительство спрогнозировало дефицит бюджета в 2023 году в два процента ВВП
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
"Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов", — сказал он.
Глава правительства добавил, что дефицит бюджета в 2024 году планируется на уровне 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Власти намерены компенсировать его за счет заимствований.
"На прошлой неделе, кстати, Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше", — пояснил он.
Кроме того, по словам премьера, такой подход даст возможность правительству не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень государственного долга.