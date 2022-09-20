https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818164796.html

Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП

Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП - РИА Новости, 20.09.2022

Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП

Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:08

2022-09-20T15:08

2022-09-20T16:08

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей, или два процента ВВП, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам."Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей, уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы — около 29 триллионов", — сказал он.Глава правительства добавил, что дефицит бюджета в 2024 году планируется на уровне 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Власти намерены компенсировать его за счет заимствований."На прошлой неделе, кстати, Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше", — пояснил он.Кроме того, по словам премьера, такой подход даст возможность правительству не тратить средства ФНБ и обеспечить приемлемый уровень государственного долга.

https://ria.ru/20220919/putin-1817852430.html

россия

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин