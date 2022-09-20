https://ria.ru/20220920/briks-1818188245.html

В Китае страны БРИКС призвали поддерживать друг друга

В Китае страны БРИКС призвали поддерживать друг друга - РИА Новости, 20.09.2022

В Китае страны БРИКС призвали поддерживать друг друга

Китай призывает страны БРИКС в условиях сложной международной обстановки укреплять взаимное политическое доверие и поддерживать друг друга по вопросам,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:02

2022-09-20T16:02

2022-09-20T16:02

в мире

китай

россия

бразилия

всекитайское собрание народных представителей

брикс

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ПЕКИН, 20 сен – РИА Новости. Китай призывает страны БРИКС в условиях сложной международной обстановки укреплять взаимное политическое доверие и поддерживать друг друга по вопросам, представляющим ключевой интерес каждой стороны, заявила во вторник заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ."Нынешний век глобальных перемен накладывается на эпидемию века, переплетаются традиционные и нетрадиционные риски в области безопасности, мир вступил в новый период неустойчивости и радикальных изменений. Мир и развитие человечества сталкиваются с беспрецедентными вызовами, мировое устойчивое развитие сопряжено с трудностями, численность людей, живущих в нищете, увеличивается, и лишь посредством сплоченности и сотрудничества можно совместно реагировать и преодолевать глобальные угрозы и вызовы", - заявила Шэнь Юэюэ, выступая по видеосвязи на Форуме сотрудничества городов-побратимов и местных правительств стран БРИКС 2022 года.По ее словам, "перед лицом нынешней международной обстановки, которая день ото дня становится более сложной и напряженной, и вызовов из-за глобального кризиса, мы должны укреплять политическое взаимное доверие, содействовать взаимной твердой поддержке в вопросах, касающихся основных интересов и озабоченностей друг друга".Она также призвала претворять в жизнь истинный мультилатерализм, отстаивать диалог, а не конфронтацию, партнерство, а не присоединение к блокам, взаимную выгоду, а не "игру с нулевой суммой", "решительно защищать международную справедливость и беспристрастность и совместными усилиями противостоять глобальным рискам и вызовам".Вместе с тем Шэнь Юэюэ призвала страны БРИКС содействовать устойчивому и качественному развитию сотрудничества объединения, раскрывать свой потенциал инновационного и технологического развития и делиться его плодами.БРИКС – экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В 2022 году в БРИКС председательствует Китай.

https://ria.ru/20220908/zyuganov-1815393240.html

https://ria.ru/20220906/valyuty-1814881991.html

китай

россия

бразилия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, бразилия, всекитайское собрание народных представителей, брикс