https://ria.ru/20220920/borrel-1818014591.html
Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине
Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине - РИА Новости, 20.09.2022
Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине
Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:43
2022-09-20T02:43
2022-09-20T05:42
в мире
украина
евросоюз
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Ранее Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявил, что главы МИД обсудили создание миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине."Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она (миссия - ред.) должна быть согласована прежде всего с украинцами - каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
02:43 20.09.2022 (обновлено: 05:42 20.09.2022)
Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине
Боррель заявил, что для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева
НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Я надеюсь, что следующий Совет министров иностранных дел (ЕС - ред.) в октябре сможет принять решение". - сказал Боррель, назвав такие сроки весьма быстрыми по европейским стандартам.
Ранее Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявил, что главы МИД обсудили создание миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине.
"Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она (миссия - ред.) должна быть согласована прежде всего с украинцами - каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется", - добавил он.