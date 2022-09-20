https://ria.ru/20220920/borrel-1818014591.html

Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине

Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине - РИА Новости, 20.09.2022

Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Украине

Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T02:43

2022-09-20T02:43

2022-09-20T05:42

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украина

евросоюз

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.Ранее Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС заявил, что главы МИД обсудили создание миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине."Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она (миссия - ред.) должна быть согласована прежде всего с украинцами - каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется", - добавил он.

https://ria.ru/20220919/otnosheniya-1817749850.html

украина

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Максим Горбачев

в мире, украина, евросоюз