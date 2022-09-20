Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне

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Двадцатого сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Тогда погибли 125 человек, среди них и киногруппа Сергея Бодрова — младшего. Ученые, спасатели и добровольцы до последнего момента не теряли надежды найти выживших после страшной трагедии. Искали более года, но нашли тела лишь 19 человек.