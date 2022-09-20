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Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне
Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне - РИА Новости, 20.09.2022
Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне
Двадцатого сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Тогда погибли 125 человек, среди них и киногруппа Сергея Бодрова — младшего. Ученые, спасатели и добровольцы до последнего момента не теряли надежды найти выживших после страшной трагедии. Искали более года, но нашли тела лишь 19 человек.
2022-09-20T17:08
2022-09-20T17:08
2022-09-20T17:43
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Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне
20 сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Тогда погибли 125 человек, среди них и киногруппа Сергея Бодрова-младшего. Ученые, спасатели и добровольцы до последнего момента не теряли надежды найти выживших после страшной трагедии. Искали более года, но нашли тела лишь 19 человек.
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видео, сергей бодров
Видео, Сергей Бодров
Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне
Двадцатого сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Тогда погибли 125 человек, среди них и киногруппа Сергея Бодрова — младшего. Ученые, спасатели и добровольцы до последнего момента не теряли надежды найти выживших после страшной трагедии. Искали более года, но нашли тела лишь 19 человек.
2022-09-20T17:08
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17:08 20.09.2022 (обновлено: 17:43 20.09.2022)
Оборванные жизни: 20 лет трагедии в Кармадоне
Двадцатого сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Тогда погибли 125 человек, среди них и киногруппа Сергея Бодрова — младшего. Ученые, спасатели и добровольцы до последнего момента не теряли надежды найти выживших после страшной трагедии. Искали более года, но нашли тела лишь 19 человек.