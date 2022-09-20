https://ria.ru/20220920/bloger-1818017807.html

Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ

Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2022

Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ

Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию на шоссе в муниципалитете Атлакомулько, штат Мехико, в результате происшествия... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:17

2022-09-20T04:17

2022-09-20T04:17

в мире

мехико (штат)

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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию на шоссе в муниципалитете Атлакомулько, штат Мехико, в результате происшествия погибли шесть человек, сообщило издание Diario Edomex.По информации СМИ, блогер с превышением скорости двигался по встречной полосе на автомобиле Chevrolet Camaro, когда столкнулся с пассажирским седаном. Три пассажира седана погибли на месте, еще трое, включая 10-летнего мальчика, - в больнице.Виновник аварии находится в тяжелом состоянии. Прокуратура штата Мехико открыла уголовное дело и намерена допросить его после выписки.

https://ria.ru/20220915/meksika-1816879958.html

мехико (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мехико (штат)