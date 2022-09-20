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Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2022
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Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ
Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2022
Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ
Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию на шоссе в муниципалитете Атлакомулько, штат Мехико, в результате происшествия... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:17
2022-09-20T04:17
в мире
мехико (штат)
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию на шоссе в муниципалитете Атлакомулько, штат Мехико, в результате происшествия погибли шесть человек, сообщило издание Diario Edomex.По информации СМИ, блогер с превышением скорости двигался по встречной полосе на автомобиле Chevrolet Camaro, когда столкнулся с пассажирским седаном. Три пассажира седана погибли на месте, еще трое, включая 10-летнего мальчика, - в больнице.Виновник аварии находится в тяжелом состоянии. Прокуратура штата Мехико открыла уголовное дело и намерена допросить его после выписки.
https://ria.ru/20220915/meksika-1816879958.html
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в мире, мехико (штат)
В мире, Мехико (штат)
04:17 20.09.2022
 
Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ

Diario Edomex: мексиканский блогер с ником Heisenwolf устроил ДТП с шестью погибшими

© AP Photo / Rebecca BlackwellМексика
Мексика - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мексика. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию на шоссе в муниципалитете Атлакомулько, штат Мехико, в результате происшествия погибли шесть человек, сообщило издание Diario Edomex.
"В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибло шесть человек: три женщины и трое мужчин. Амадо Амир (виновник ДТП - ред.) был госпитализирован", - говорится в материале издания со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации СМИ, блогер с превышением скорости двигался по встречной полосе на автомобиле Chevrolet Camaro, когда столкнулся с пассажирским седаном. Три пассажира седана погибли на месте, еще трое, включая 10-летнего мальчика, - в больнице.
Виновник аварии находится в тяжелом состоянии. Прокуратура штата Мехико открыла уголовное дело и намерена допросить его после выписки.

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