Мексиканский блогер устроил смертельное ДТП, сообщили СМИ
Diario Edomex: мексиканский блогер с ником Heisenwolf устроил ДТП с шестью погибшими
© AP Photo / Rebecca BlackwellМексика
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 20 сен - РИА Новости. Мексиканский YouTube-блогер с ником Heisenwolf устроил автомобильную аварию на шоссе в муниципалитете Атлакомулько, штат Мехико, в результате происшествия погибли шесть человек, сообщило издание Diario Edomex.
"В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибло шесть человек: три женщины и трое мужчин. Амадо Амир (виновник ДТП - ред.) был госпитализирован", - говорится в материале издания со ссылкой на прокуратуру региона.
По информации СМИ, блогер с превышением скорости двигался по встречной полосе на автомобиле Chevrolet Camaro, когда столкнулся с пассажирским седаном. Три пассажира седана погибли на месте, еще трое, включая 10-летнего мальчика, - в больнице.
Виновник аварии находится в тяжелом состоянии. Прокуратура штата Мехико открыла уголовное дело и намерена допросить его после выписки.