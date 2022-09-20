https://ria.ru/20220920/biolaboratorii-1818010776.html

США превратили украинцев в "подопытных кроликов", заявил микробиолог

США превратили украинцев в "подопытных кроликов", заявил микробиолог - РИА Новости, 20.09.2022

США превратили украинцев в "подопытных кроликов", заявил микробиолог

США не только не стремились улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но и целенаправленно превратили украинцев в "подопытных кроликов" для... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:07

2022-09-20T01:07

2022-09-20T01:25

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не только не стремились улучшить санитарно-биологическую обстановку на Украине, но и целенаправленно превратили украинцев в "подопытных кроликов" для испытания экзотических возбудителей опасных болезней в рамках военно-биологической программы Пентагона, заявил РИА Новости микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.Киев и Вашингтон на прошедшем в сентябре совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве не представили доказательств того, что их сотрудничество помогло улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку на Украине, которая последние 15 лет неуклонно ухудшалась, сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Одним из первых решений "майданной" власти на Украине был ликвидирован санэпиднадзор. А его функции фактически взял на себя Пентагон. Но мы видим, как американские военные "заботятся" об украинцах, раз они проводили опыты на военнослужащих, на пациентах психиатрических больниц, на детях. То есть американцы на Украине делали то, что запрещено", - добавил эксперт.Никулин напомнил, что у украинских военнопленных находили антитела к возбудителям опасных болезней, которые никогда не были характерны для Украины. "Это и конго-крымская лихорадка, и лихорадка Западного Нила, и прочие экзотические болезни - например, лихорадка Зика", - перечислил собеседник агентства."На самом деле США проверяли свои новейшие военно-биологические разработки на конкретном генетическом материале - на живых людях, на животных, на растениях. А украинцы для них были всего лишь подопытными кроликами", - сказал Никулин.На Украине в 2016-2019 годах, когда минздрав этой страны возглавляла гражданка США Ульяна Супрун, была окончательно ликвидирована государственная санитарно-эпидемиологическая служба. После этого в разных регионах Украины возникали вспышки таких болезней, как дифтерия, корь, других инфекций. Широкое распространение получили формы туберкулеза, устойчивые ко многим антибиотикам.С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось инициированное Россией совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV Конвенции. Минобороны России проанализировало материалы выступлений представителей США и Украины, рабочие документы государств-участников, совместные заявления и итоговый документ совещания, сказал накануне генерал Кириллов. Россия задала более 20 вопросов, касающихся незаконной деятельности Киева и Вашингтона в рамках КБТО, отмечал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/biolaboratorii-1817978448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, в мире