https://ria.ru/20220920/bespilotniki-1818129412.html
Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников
Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.09.2022
Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 12 украинских беспилотников в ДНР и в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:56
2022-09-20T13:56
2022-09-20T13:56
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 12 украинских беспилотников в ДНР и в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
херсонская область
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донецкая народная республика, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников