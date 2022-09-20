https://ria.ru/20220920/bespilotniki-1818129412.html

Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников

Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.09.2022

Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 12 украинских беспилотников в ДНР и в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:56

2022-09-20T13:56

2022-09-20T13:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 12 украинских беспилотников в ДНР и в Херсонской области, сообщили во вторник в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка Херсонской области", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

херсонская область

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донецкая народная республика, херсонская область