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Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/bespilotnik-1818294215.html
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю - РИА Новости, 20.09.2022
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю
Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:00
2022-09-20T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Двумя часами ранее сообщалось, что в городе сработала система противовоздушной обороны. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, владимир рогов, мелитополь, запорожская область, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Мелитополь, Запорожская область, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины
23:00 20.09.2022 (обновлено: 23:14 20.09.2022)
 
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю

Рогов: украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю", — сказал он.

Двумя часами ранее сообщалось, что в городе сработала система противовоздушной обороны.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 13:56Специальная военная операция на Украине
Системы ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговМелитопольЗапорожская областьХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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