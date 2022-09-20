https://ria.ru/20220920/bespilotnik-1818294215.html
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю - РИА Новости, 20.09.2022
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю
Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:00
2022-09-20T23:00
2022-09-20T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
мелитополь
запорожская область
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Двумя часами ранее сообщалось, что в городе сработала система противовоздушной обороны. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220920/bespilotniki-1818129412.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, мелитополь, запорожская область, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины
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23:00 20.09.2022 (обновлено: 23:14 20.09.2022)
Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю
Рогов: украинский разведывательно-ударный беспилотник сбит на подлете к Мелитополю