https://ria.ru/20220920/bespilotnik-1818294215.html

Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю

Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю - РИА Новости, 20.09.2022

Украинский беспилотник сбили на подлете к Мелитополю

Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T23:00

2022-09-20T23:00

2022-09-20T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

мелитополь

запорожская область

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Двумя часами ранее сообщалось, что в городе сработала система противовоздушной обороны. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220920/bespilotniki-1818129412.html

мелитополь

запорожская область

херсонская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир рогов, мелитополь, запорожская область, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины