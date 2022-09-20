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Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью - РИА Новости, 20.09.2022
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Россия-Китай: Главное
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Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью
Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью - РИА Новости, 20.09.2022
Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью
Молодые люди из 8 государств в рамках трехдневного "Международного тура по Китаю" ознакомились с достижениями страны в борьбе с бедностью и возрождении сельских РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:14
2022-09-20T16:14
россия-китай: главное
китай
цзянси
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Молодые люди из 8 государств в рамках трехдневного "Международного тура по Китаю" ознакомились с достижениями страны в борьбе с бедностью и возрождении сельских районов.Они посетили городской округ Цзиндэчжэнь провинции Цзянси и уезд Уюань города Шанжао. В ходе поездки юные гости выразили готовность популяризировать китайскую культуру в мире, укреплять взаимное доверие и сотрудничество между странами и наращивать вклад молодежи в формирование сообщества единой судьбы человечества.
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Артем Смирнов
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китай, цзянси
Россия-Китай: Главное, Китай, Цзянси
16:14 20.09.2022
 

Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью

CC BY-SA 3.0 / JHH755 / Городской округ Цзиндэчжэнь в Китае
Городской округ Цзиндэчжэнь в Китае - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
CC BY-SA 3.0 / JHH755 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Молодые люди из 8 государств в рамках трехдневного "Международного тура по Китаю" ознакомились с достижениями страны в борьбе с бедностью и возрождении сельских районов.
Они посетили городской округ Цзиндэчжэнь провинции Цзянси и уезд Уюань города Шанжао. В ходе поездки юные гости выразили готовность популяризировать китайскую культуру в мире, укреплять взаимное доверие и сотрудничество между странами и наращивать вклад молодежи в формирование сообщества единой судьбы человечества.

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