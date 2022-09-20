https://ria.ru/20220920/bednost-1818189398.html
Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью
Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью - РИА Новости, 20.09.2022
Участники тура по Китаю ознакомились с достижениями в борьбе с бедностью
Молодые люди из 8 государств в рамках трехдневного "Международного тура по Китаю" ознакомились с достижениями страны в борьбе с бедностью и возрождении сельских РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:14
2022-09-20T16:14
2022-09-20T16:14
россия-китай: главное
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цзянси
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Молодые люди из 8 государств в рамках трехдневного "Международного тура по Китаю" ознакомились с достижениями страны в борьбе с бедностью и возрождении сельских районов.Они посетили городской округ Цзиндэчжэнь провинции Цзянси и уезд Уюань города Шанжао. В ходе поездки юные гости выразили готовность популяризировать китайскую культуру в мире, укреплять взаимное доверие и сотрудничество между странами и наращивать вклад молодежи в формирование сообщества единой судьбы человечества.
https://ria.ru/20220916/kitay-1817184047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, цзянси
Россия-Китай: Главное, Китай, Цзянси