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Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2022
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Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2022
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН
Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:39
2022-09-20T19:58
россия
совет безопасности оон
в мире
джо байден
джейк салливан
сша
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда Россию, сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - сообщил он на брифинге Белого дома.На вопрос, предложит ли Байден лишить Россию места постоянного члена СБ ООН, Салливан ответил отрицательно: "Это не то, о чем он собирается говорить завтра".Байден отправляется во вторник в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии генассамблеи ООН. Его выступление с трибуны организации запланировано на среду.
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россия, совет безопасности оон, в мире, джо байден, джейк салливан, сша, оон
Россия, Совет Безопасности ООН, В мире, Джо Байден, Джейк Салливан, США, ООН
19:39 20.09.2022 (обновлено: 19:58 20.09.2022)
 
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН

Президент США Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда Россию, сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - сообщил он на брифинге Белого дома.
На вопрос, предложит ли Байден лишить Россию места постоянного члена СБ ООН, Салливан ответил отрицательно: "Это не то, о чем он собирается говорить завтра".
Байден отправляется во вторник в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии генассамблеи ООН. Его выступление с трибуны организации запланировано на среду.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 18:33
Кулеба заявил, что не будет встречаться с Лавровым на Генассамблее ООН
 
РоссияСовет Безопасности ООНВ миреДжо БайденДжейк СалливанСШАООН
 
 
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