https://ria.ru/20220920/bayden-1818260320.html

Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН

Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2022

Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН

Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:39

2022-09-20T19:39

2022-09-20T19:58

россия

совет безопасности оон

в мире

джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда Россию, сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - сообщил он на брифинге Белого дома.На вопрос, предложит ли Байден лишить Россию места постоянного члена СБ ООН, Салливан ответил отрицательно: "Это не то, о чем он собирается говорить завтра".Байден отправляется во вторник в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии генассамблеи ООН. Его выступление с трибуны организации запланировано на среду.

https://ria.ru/20220920/kuleba-1818245147.html

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Владимир Лаврентьев

россия, совет безопасности оон, в мире, джо байден, джейк салливан, сша, оон