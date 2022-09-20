https://ria.ru/20220920/bayden-1818260320.html
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 20.09.2022
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН
Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:39
2022-09-20T19:39
2022-09-20T19:58
россия
совет безопасности оон
в мире
джо байден
джейк салливан
сша
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе поездки в Нью-Йорк собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, но не будет выступать с предложениями исключить оттуда Россию, сказал его советник по национальной безопасности Джейк Салливан."Я ожидаю, что президент в Нью-Йорке субстантивно выскажется на тему реформы Совета Безопасности ООН публично или в частном порядке – в беседах с генеральным секретарем и другими", - сообщил он на брифинге Белого дома.На вопрос, предложит ли Байден лишить Россию места постоянного члена СБ ООН, Салливан ответил отрицательно: "Это не то, о чем он собирается говорить завтра".Байден отправляется во вторник в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии генассамблеи ООН. Его выступление с трибуны организации запланировано на среду.
https://ria.ru/20220920/kuleba-1818245147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет безопасности оон, в мире, джо байден, джейк салливан, сша, оон
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19:39 20.09.2022 (обновлено: 19:58 20.09.2022)
Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН
Президент США Байден не планирует выступать с инициативой об исключении России из СБ ООН