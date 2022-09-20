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"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР - РИА Новости, 20.09.2022
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"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР
"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР - РИА Новости, 20.09.2022
"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР
Пользователи Twitter из США гневно отреагировали на новое высказывание президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны вступить в войну с Китаем на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:57
2022-09-20T17:34
в мире
джо байден
китай
тайвань
сша
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США гневно отреагировали на новое высказывание президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня."Почему они выпустили из подвала сердитого дряхлого старика, притворяющегося президентом Соединенных Штатов, мне непонятно", — возмутился Vince Langman."Это будет большой проблемой для американской армии, поскольку мужчины начнут идентифицировать себя как женщины", — пошутил еще один пользователь."Америка и весь мир в большой опасности. Президент Байден говорит, что Штаты отправят войска для защиты Тайваня, но госсекретарь Блинкен заявляет обратное. &lt;…&gt; Оба военных преступника должны уйти в отставку", — считает политик Джеффри М. Янг."Все государственные деятели в США знают, что их обвинят в "слабости", если они не будут угрожать Китаю. Политическая культура в Штатах пристрастилась к войне!" — заметил Brian Becker.Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя. В августе ситуация в этом регионе обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
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в мире, джо байден, китай, тайвань, сша
В мире, Джо Байден, Китай, Тайвань, США
16:57 20.09.2022 (обновлено: 17:34 20.09.2022)
 
"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР

Байден разозлил пользователей Twitter из США заявлением о готовности воевать с Китаем

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США гневно отреагировали на новое высказывание президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня.

"Некомпетентность этого человека развяжет третью мировую!" — написали в комментариях.

"Почему они выпустили из подвала сердитого дряхлого старика, притворяющегося президентом Соединенных Штатов, мне непонятно", — возмутился Vince Langman.
"Это будет большой проблемой для американской армии, поскольку мужчины начнут идентифицировать себя как женщины", — пошутил еще один пользователь.
"Америка и весь мир в большой опасности. Президент Байден говорит, что Штаты отправят войска для защиты Тайваня, но госсекретарь Блинкен заявляет обратное. <…> Оба военных преступника должны уйти в отставку", — считает политик Джеффри М. Янг.
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В Китае отреагировали на слова Байдена про защиту Тайваня
"Все государственные деятели в США знают, что их обвинят в "слабости", если они не будут угрожать Китаю. Политическая культура в Штатах пристрастилась к войне!" — заметил Brian Becker.
Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя. В августе ситуация в этом регионе обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.
 
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