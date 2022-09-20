https://ria.ru/20220920/bayden-1818210490.html

"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР

"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР - РИА Новости, 20.09.2022

"Начнет третью мировую". Американцы обрушились на Байдена после слов о КНР

Пользователи Twitter из США гневно отреагировали на новое высказывание президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны вступить в войну с Китаем на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:57

2022-09-20T16:57

2022-09-20T17:34

в мире

джо байден

китай

тайвань

сша

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter из США гневно отреагировали на новое высказывание президента Джо Байдена, заявившего о готовности страны вступить в войну с Китаем на стороне Тайваня."Почему они выпустили из подвала сердитого дряхлого старика, притворяющегося президентом Соединенных Штатов, мне непонятно", — возмутился Vince Langman."Это будет большой проблемой для американской армии, поскольку мужчины начнут идентифицировать себя как женщины", — пошутил еще один пользователь."Америка и весь мир в большой опасности. Президент Байден говорит, что Штаты отправят войска для защиты Тайваня, но госсекретарь Блинкен заявляет обратное. <…> Оба военных преступника должны уйти в отставку", — считает политик Джеффри М. Янг."Все государственные деятели в США знают, что их обвинят в "слабости", если они не будут угрожать Китаю. Политическая культура в Штатах пристрастилась к войне!" — заметил Brian Becker.Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня с Китаем Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя. В августе ситуация в этом регионе обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей мятежной области с чиновниками из других стран.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/tayvan-1818002533.html

китай

тайвань

сша

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, китай, тайвань, сша