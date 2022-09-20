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В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/batalony-1818205004.html
В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны
В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны - РИА Новости, 20.09.2022
В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:41
2022-09-20T16:58
запорожская область
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов.Балицкий объяснил, что многие жители области уже воюют на границах в составе вооруженных сил России."Пришло время решительно действовать, внести свой вклад в общую победу. Мы готовы с оружием в руках защищать свое будущее, в котором нет места нацистам, террористам, убийцам безоружных женщин, подонкам, которые оставляют малышей сиротами, бьют ракетами по мирным городам, пытаясь запугать ни в чем неповинных людей, несут в наши семьи горе и убивают наших детей. Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - заявил Балицкий.Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.
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запорожская область
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запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, евгений балицкий
Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Балицкий
16:41 20.09.2022 (обновлено: 16:58 20.09.2022)
 
В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны

Глава запорожской ВГА Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы стреляют из автоматов Калашникова
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов.
"На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области", - сказал Балицкий в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Балицкий объяснил, что многие жители области уже воюют на границах в составе вооруженных сил России.
"Пришло время решительно действовать, внести свой вклад в общую победу. Мы готовы с оружием в руках защищать свое будущее, в котором нет места нацистам, террористам, убийцам безоружных женщин, подонкам, которые оставляют малышей сиротами, бьют ракетами по мирным городам, пытаясь запугать ни в чем неповинных людей, несут в наши семьи горе и убивают наших детей. Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - заявил Балицкий.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.

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