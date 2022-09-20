16:41 20.09.2022 (обновлено: 16:58 20.09.2022)
В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны
Глава запорожской ВГА Балицкий подписал указ о формировании добровольческих батальонов
Добровольцы стреляют из автоматов Калашникова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов.
"На основании многочисленных обращений жителей региона я подписал указ о формировании добровольческих батальонов Запорожской области", - сказал Балицкий в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Балицкий объяснил, что многие жители области уже воюют на границах в составе вооруженных сил России.
"Пришло время решительно действовать, внести свой вклад в общую победу. Мы готовы с оружием в руках защищать свое будущее, в котором нет места нацистам, террористам, убийцам безоружных женщин, подонкам, которые оставляют малышей сиротами, бьют ракетами по мирным городам, пытаясь запугать ни в чем неповинных людей, несут в наши семьи горе и убивают наших детей. Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - заявил Балицкий.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.