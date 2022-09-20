https://ria.ru/20220920/batalony-1818205004.html

В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны

В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны - РИА Новости, 20.09.2022

В Запорожской области сформируют добровольческие батальоны

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:41

2022-09-20T16:41

2022-09-20T16:58

запорожская область

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

специальная военная операция на украине

россия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что подписал указ о формировании добровольческих батальонов.Балицкий объяснил, что многие жители области уже воюют на границах в составе вооруженных сил России."Пришло время решительно действовать, внести свой вклад в общую победу. Мы готовы с оружием в руках защищать свое будущее, в котором нет места нацистам, террористам, убийцам безоружных женщин, подонкам, которые оставляют малышей сиротами, бьют ракетами по мирным городам, пытаясь запугать ни в чем неповинных людей, несут в наши семьи горе и убивают наших детей. Набор добровольцев будет объявлен в ближайшее время", - заявил Балицкий.Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что считает необходимым создание и формирование добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции на территории Украины.

https://ria.ru/20220920/mobilizatsiya-1818155634.html

запорожская область

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, евгений балицкий